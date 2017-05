Dette lille sykehuset sparte 100 000 kroner da de begynte å lage hjemmelaget mat

(Dagbladet): - Ryggmargsrefleksen sa oi, det vil koste, sier Frode Wiken, direktør ved sykehuset NKS Olaviken til Bergens Tidende.

Sykehusdirektøren innrømmer at han var skeptisk da den forholdsvis nyansatte kjøkkensjefen Ronny Nilsen kom til ham med ideen: kjøkkensjefen ville lage all mat de serverer på det spesialiserte alderspsykiatriske sykehuset fra grunnen.

Ett år etter at det private sykehuset med 21 sengeplasser på Askøy la om fra innkjøp av industrimat til en satsing på hjemmelaget mat, er dommen klar:

I tillegg til at maten er bedre, har prosjektet spart sykehuset for 100 000 kroner.

- Det er vel definisjonen på en vinn-vinn-situasjon, sier kjøkkensjef Ronny Nilsen til Dagbladet.

- Mistet litt inspirasjon

Det var etter en inspirasjonstur til Danmark at Nilsen fikk ideen. Eller rettere sagt lånte den fra danske myndigheter. Der har regjeringen nemlig satt av penger til gjenåpning av institusjonskjøkken i danske kommuner.

- Der laget de ordentlig mat på store og små sykehus, og det ønsket også vi å gjøre. Fiskeboller, fiskekaker, langtidsstekte steiker, sier Nilsen.

Han begynte som kjøkkensjef på NKS Olaviken i 2015. I februar 2016 begynte det lille demens- og alderspsykiatriske sykehuset å servere kun hjemmelaget mat.

- De har alltid laget god mat på Olaviken, men vi hadde kommet inn på et dårlig spor og kjøpte mer og mer mat fra industrikjøkken. Istedenfor å fortsette med det bra som var blitt gjort, hadde man mistet litt inspirasjon, sier kjøkkensjefen.

- Mat er medisin

Effekten utenom på budsjettet, er synlig hos pasientene som er på sykehuset, forteller kjøkkensjefen.

- Mat er medisin. Det å få god hjemmelaget mat, og ikke minst kjenne lukten av hjemmelaget mat i bygget, gjør noe med deg. Brukerne gleder seg til disse måltidene, sier Nilsen.

Maten de serverer på sykehuset er nå blitt en del av strategiplanen til sykehuset, og en del av behandlingen, ifølge kjøkkensjefen.

Også kokkene synes prosjektet er givende.

- Det er godt for et kokkehjerte også, å lage alt fra grunnen, for eksempel fiskekaker, sier kjøkkensjefen.

De eksperimenterer også en del.

- Vi har laget moussaka, lasagne, burritos og vårruller. Vi prøver å servere mat som er nytt for brukerne. Ikke alt slår like godt an, men vi må jo prøve. Det et er viktig.

Tar ikke lenger tid

Nøkkelen til innsparingen er smartere innkjøp, forteller Nilsen, som også er leder for Kost- og ernæringsforbundet i Hordaland.

- Det er banale ting som å skifte noen leverandører, bli med i andre innkjøpsordninger og være mer opptatt av kiloprisen framfor stykkprisen, sier Nilsen.

Å lage hjemmelaget mat framfor halvfabrikat tar nødvendigvis ikke lenger tid heller, mener kjøkkensjefen.

- Nei. Å få dette til på samme tid som før handler om planlegging. Det er ikke nødvendigvis sagt at kjøttkakene vi produserer i dag blir servert i dag. Vi forbereder mye på forhånd, sier han.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er eid av Bergen sanitetsforening, ifølge Bergens Tidende. De har en driftsavtale med Helse-Vest.