- Dette må DNB forklare

(Hegnar.no): DNB meldte i dag tidlig om et resultat etter skatt på 5237 millioner kroner i 2. kvartal 2017, opp 768 millioner kroner fra 4469 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 4.464 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 3,07 kroner, mot 2,74 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,74 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 6819 millioner kroner, sammenlignet med 5770 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 6013 millioner kroner.

Tallene ble svært godt mottatt og aksjen spratt opp 5,2 prosent til ny all-time high på 149,5 kroner på Oslo Børs.

Lavere tap ga resultatløft

Bedringen skyldes lavere nedskrivninger på utlån og garantier. DNB tok avskrivninger på 597 millioner kroner i andre kvartal 2017. Det var 1724 millioner kroner mindre enn i tilsvarende kvartal i 2016.

Men på grunn av noe lavere totale inntekter og høyere kostnader, ble ikke resultatforbedringen like stor.

Banken skriver at bedringen i første rekke skyldes at det i perioden ble gjennomført vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping. Hovedvekten av misligholdte lån er fortsatt knyttet til de samme sektorene, og banken ser så langt ingen smitteeffekt til andre næringer, heter det i rapporten.

Kostnadene steg med 230 millioner kroner, til 5.615 millioner kroner, som følge av økt aktivitet og markedsføring av digitale utviklingsprosjekter. Finansskatten, som ble innført i 2017, trakk også opp.

Driftsresultat før avskrivinger falt dermed fra 8111 millioner kroner i 2. kvartal 2016 til 7399 millioner kroner i årets 2. kvartal. Og kontantstrømmen fra driften falt fra 128,8 millioner kroner til 102,8 millioner kroner.

Inntekter

Netto renteinntekter beløp seg til 9031 millioner kroner, sammenlignet med 8.544 millioner kroner i 2. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 8.714 millioner kroner.

Totale inntekter endte på 13014 millioner kroner, mot 13496 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 12666 millioner kroner.

Bankdriften viser en stabil og god vekst. Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter har økt med over 7 prosent. Høy kunde­aktivitet innen eiendomsmegling, fondsforvaltning og transaksjonsrådgivning bidro også positivt til DNBs resultat i andre kvartal.

- Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyde med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Bjerke er heller ikke bekymret for boliglånsporteføljen.

- Vi er heller ikke bekymret for at vi skal få tap på boliglån. Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på. Det er positivt med en normalisering av boligmarkedet etter flere år med en prisvekst som ikke er bærekraftig, sier DNB-sjefen.

Her er rapporten og presentasjonen

Noen nøkkeltall for 2. kvartal 2017

· Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (8,1)

· Resultatet var 5,2 milliarder kroner (4,6)

· Resultat per aksje ble 3,07 kroner (2,74)

· Egenkapitalavkastningen ble 10,4 prosent (9,9)

· Kostnadsgraden var 43,1 prosent (39,9)

· Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,8 prosent (15,2)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2016 i parentes.

Positivt, men ...

Carnegie-analytiker Johan Ström karakteriserer overfor TDN Finans tallene som «noe positive i sum», men mener DNB må forklare.

- Netto renteinntekter er fire prosent over konsensusforventningene, primært drevet av høyere marginer. Utlånsveksten ser også ok ut. Kostnadene er høyere, så til sammen blir nettoen rundt én prosent bedre enn konsensusforventningen, sier han.

Ström er ifølge nyhetsbyrået svært overrasket over de lave tapene i kvartalet.

- Men banken har ikke endret tapsguidingen for perioden 2016-18. DNB må nå forklare kostnadsveksten, samt gi mer farge på boliglånstallene på dagens kvartalspresentasjon, sier han.

