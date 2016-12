Diamanthandleren steppet inn som pappa - ga 236 fattige og farløse indiske kvinner tidenes «julegave»

(Dagbladet): I India skal bryllup gjerne være overdådige, prangende, og med mange gjester - noe som er nærmest uoppnåelig for fattige kvinner som ikke har en far til å betale for seg.

Det er litt bakgrunnen for diamanthandleren Mahesh Savanis «juletradisjon» med å arrangere et årlig gigantbryllup for hundrevis av kvinner.

Årets megabryllup fant sted 25.desember i byen Surat i Gujarat-provinsen, og sikret at 236 kvinner fikk gifte seg.

I tillegg til at han betaler kalaset, tar den indiske diamanthandleren også på seg rollen som far for kvinnene i bryllupsseremonien.

- Med søndagens massebryllup, har jeg blitt stolt far og utført kanyadaan for over 700 jenter, sier han til nyhetsbyrået AFP.

«Kanyadaan» er den rituelle hinduistisk bryllupsseremonien som går ut på at en far gifter bort sin datter.

Diamanthandleren ser på seremonien som en velsignelse til Gud, og har gjennomført lignende massebryllup siden 2012.

To av hans sønner ble også gift under seremonien i år.

Søndag ga diamanthandleren også, ifølge AFP, bort gull og husholdningsartikler inkludert sofaer og senger til 500 000 rupi til hver av kvinnene for å hjelpe dem på veien i livet som gifte kvinner.

Det tilsvarer rundt 60 000 norske kroner. Nyhetsbyrået skriver at totalregninga for bryllupet ikke er kjent.