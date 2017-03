Diktator-Kim jubler over ny rakettmotor: - Snart vil hele verden se hvor betydningsfull dagens seier er

(Dagbladet): «Snart vil hele verden se hvor betydningsfull dagens seier er».

Det siterer nordkoreanske KCNA diktator Kim Jong-un på, ifølge NTB. Dette i etterkant av en påstått vellykket test av en rakettmotor.

The Guardian skriver at testen skal ha foregått i Tongchang-ri provinsen, og at Nord-Korea håper å oppnå oppskytningsteknologi i verdensklasse.

- Ferdigstillingen av denne rakettmotoren kommer til å forsterke vårt vitenskapelige og teknologiske grunnlag. Vi ønsker å konkurrere med det ypperste verden kan tilby med tanke på oppskytninger til det ytre rom, skal diktatoren ha sagt, ifølge KCNA.

Kan brukes til missiler

The Guardian understreker at teknologien Nord-Korea hevder å besitte, enkelt kan ombygges til missilbruk.

Testen kommer kort tid etter USAs utenriksminister Rex Tillersons møte med Wang Yi, hans kinesiske kollega.

Sistnevnte skal ha bedt Tillerson «holde hodet kaldt» med tanke på trusselen fra Nord-Korea og Kim Jong-un, ifølge CNN.

Offensiv Tillerson

Møtet kom etter at Tillerson ikke ville utelukke militære virkemidler:

- Det er nå slutt på den politiske linjen med strategisk tålmodighet, sa Tillerson fredag på en pressekonferanse.

Den holdt han sammen med sin sørkoreanske kollega, Yun Byung-Se. Anledningen var et besøk nær grensen til Nord-Korea.

- Vi leter nå etter en ny rekke med diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak. Alle muligheter ligger på bordet, sa den amerikanske utenriksministeren.

Vil samarbeide med Kina

Under lørdagens møte med kinesiske Wang Yi, ble Tillerson også spurt om å avslutte de militære øvelsene USA holder med Sør-Korea.

Disse har lenge vært et betent punkt i det svært anstrengte forholdet supermakten har til Nord-Korea. Dette skal Tillerson ha avslått, ifølge CNN.



Likevel ønsket han fredag ikke å utelukke forhandlinger om emnet.

- Vi ønsker å samarbeide med Kina om å kunne komme til et punkt der vi kan ha en dialog med Nord-Korea, sa Rex Tillerson, ifølge kanalen.