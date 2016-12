- Diktator-Kim vil fullføre utviklingen av atomvåpen i løpet av 2017

(Dagbladet): Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, er fast bestemt på å fullføre utviklingen av landets atomvåpen innen utgangen av 2017. Han har heller ingen planer om å gi opp landets atomprogram - selv dersom han skulle bli tilbudt store pengesummer, sier en høyprofilert nordkoreansk avhopper, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

- Nord-Korea vil aldri gi fra seg sine atomvåpen så lenge Kim Jong-un sitter med makta. Det er ikke et spørsmål om økonomiske insentiver, sier den tidligere nordkoreanske toppdiplomaten Thae Yong-ho.

Landet har nemlig allerede atomvåpen. I sommer anslo analytikere i amerikanske Institute for Science and International Security, at Kim Jong-un besitter et arsenal på mellom 13 og 21 bomber.

Kim Jong-un har selv hevdet at landet har utviklet atomstridshoder som er små nok til å monteres på raketter, men dette er ikke bekreftet. Nord-Korea har også gjennomført en rekke tester av mellomdistanseraketter det siste året.

Høyprofilert

Yong-ho var nestsjef (chargé d'affaires) ved London-ambassaden da han hoppet av i august. Flukten til Yong-ho gjorde ham til den mest profilerte nordkoreanske avhopperen siden Hwang Jang-yop, partisekretær i Nord-Korea, hoppet av i 1997.

Vestlig etterretning fikk derfor trolig vann i munnen da de hørte at Yong-ho hadde søkt asyl i Sør-Korea. Tirsdag snakket han for første gang offentlig etter at han hoppet av, under en pressekonferanse i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Yong-ho sier Nord-Korea anser 2017 som et ypperlig år til å intensivere arbeidet med landets atomprogram, som følge av den politiske usikkerheten som følger med presidentskiftene i USA og Sør-Korea.

- Nord-Korea tror ikke USA og Sør-Korea vil være i stand til å igangsette fysiske eller militære aksjoner for å avskrekke landet fra å fortsette arbeidet med atomprogrammet, sier Thae Yong-ho ifølge Yonhap.

Samtidig som Trump kan ha sendt startskuddet for et nytt atomkappløp på Twitter, raser den politiske krisa i Sør-Korea videre.

- Vil etablere seg som atomstormakt

Nord-Koreas leder har også tidligere snakket offentlig om sine planer. Etter å ha gitt ordren om å avfyre tre nye ballistiske raketter i september, ba Kim Jong-un militæret om å fortsette å bygge opp landets atomvåpenkraft.

- Han (Kim Jong-un red.anm) understreket nødvendigheten av å fortsette å gjøre mirakuløse bragder i å støtte opp om atomvåpenkraften i dette historiske året, heter det i en rapport fra det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Yong-ho sier at Nord-Korea kommer til å forsøke å åpne en dialog med den nye politiske ledelsen i Seoul og Washington D.C., i et forsøk på å sikre landet status som en atomstormakt.

- Full av faen

Forsker Iver B. Beumann ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har tidligere omtalt avhopperen som «superinteressant», og mener informasjonen han sitter på kan være svært verdifull.

- Det er en rekke regimer i verden man bør være bekymret for, men de fleste ser viktigheten av å følge internasjonale spilleregler. Nord-Korea vil ikke det. De vil være en versting og ville være fulle av faen. Hele vitsen med at de har maksimert sitt atomvåpenprogram, er for å kunne stikke tommelen i øyet på hele verden. At vi får mer informasjon om Nord-Korea er positivt for hele verden, kanskje bortsett fra for Kina, sa Neumann til Dagbladet i August.

- Vil rive ned Kim-regimet

Yong-ho var også Nord-Koreas ambassadør til Danmark fra 1997-1998, før ambassaden ble lagt ned. Nå har han bestemt seg for å gjøre alt i sin makt for å fjerne Kim Jong-un fra makta i fødelandet.

- Jeg har avgitt et løfte om å rive ned Kim Jong-uns regime, og samtidig redde vårt folk fra en kommende kjernefysisk katastrofe. Så fort jeg kom til Sør-Korea, bestemte jeg meg for å være en aktiv del av offentligheten. Det gjør vondt i hjertet når jeg tenker på familiemedlemmer og kolleger som er igjen i Nord-Korea. Men anger og tårer vil ikke føre meg noen vei. Å bekjempe Kim-regimet vil legge til rette for en gjenforening av Nord- og Sør, sier han.

Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk avdeling for asiastudier ved København universitet, Jan Helgesen, kjenner godt til Yong-ho fra hans tid i Danmark.

- Han holdt aldri ideologiske branntaler og skrøt av hvor fantastisk Nord-Korea var. Han var mer vestlig, og var veldig jovial. Han visste at det å ha en form for berømmelse ville gjøre ham mer verdifull for Seoul, sa Helgesen til Dagbladet i august.

Helgesen mente Yong-ho trolig hadde planlagt å hoppe av i mange år, og at hans væremåte blant annet i Danmark og London, var regissert helt bevisst nettopp for å få bedre vilkår når han seinere bestemte seg for å forlate London og dra til Sør-Koreas hovedstad Seoul.