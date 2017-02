Disse 13 kommunene blir sammenslått med tvang

(Dagbladet): Etter et ekstraordinært møte tirsdag kveld, går den lange dansen om regjeringens kommunereform tilsynelatende endelig mot slutten.

Regjeringen og samarbeidspartiene V og KrF skal nå endelig være enige om hvordan det nye kommune- og fylkeskartet skal se ut.

13 blir til 8

Avtalen innebærer etter det Dagbladet forstår at 13 kommuner tvangssammenslås til i alt åtte nye.

1. Ny kommune bestående av Spydeberg, Eidsberg, Hobøl og Askim.

2. Haram tvangssammenslås med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog

3. Sammenslåing mellom Nærøy, Vikna, Leka og Bindal.

4. Nye Lindesnes - en sammenslåing mellom Mandal, Marnardal og Lindesnes

5. Ørland og Bjugn, tvillingkommunene på Fosen, foreslås sammenslått med forbehold at det kommer forslag om en større kommune som inkluderer minimum Roan og Ørland.

6. Balestrand, Leikanger og Sogndal.

7. Søgne, Songdalen, og Kristiansand

8. Ny kommune på nedre Romerike mellom Skedsmo, Sørum, og Fet.

Med ett unntak sto alle de nye kommunekonstellasjonene på lista Dagbladet presenterte for en måned siden.

Innklemte kommuner

Flere av kommunene er såkalt innklemte kommuner, som blokkerer for sammenslåinger mellom frivillige naboer.

Andre sammenslåinger framstår litt mer vilkårlige.

Dagbladet får bekreftet at KrF ikke støtter en eneste tvangssammenslåing, men at de likevel stiller seg bak den frivillige delen av kommunereformen.

KrF er også med på regionreformen, som etter det Dagbladet erfarer vil bli presentert samtidig med avtalen om kommunereformen.

Frp har vurdert om de skal gå bort fra å støtte tvang i regionreformen, men har tilsynelatende roet opprørerne i eget parti.

Det skal nemlig nå være flertall for at landets 19 fylker blir slått sammen til ti nye, skriver NRK.

- Høyre og Frp var i utgangspunktet mot fylkeskommuner, men det var det ikke flertall for i Stortinget. Nå jobber vi for et kompromiss for at det skal være 10 fylkeskommuner, sier leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget til NRK.