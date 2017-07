Disse barna er sperret inne i bydelen fra helvete

Omar was injured in an airstrike on #EastGhouta that killed his mom. He needs medical evacuation now. #EvacuateOmar https://t.co/CPZpWyISXk pic.twitter.com/QlSLDd3I4S — SAMS (@sams_usa) June 29, 2017

(Dagbladet): Bare 15 kilometer øst for Syrias hovedstad, Damaskus, bor drøye 400 000 syrere, i Øst-Ghouta. Her er innbyggerne beleiret, altså sperret inne. Det har de vært siden 2013.

- Syriske regjeringsstyrker og deres allierte beleirer byen, sånn at sivile mennesker - kvinner, barn, sårede, funksjonshemmede og gamle - ikke får hjelp. Det er kriminelt og bryter internasjonal rett, sier Jan Egeland.

Fakta om beleirede byer: Rundt 540 000 syrere er sperret inne, altså beleiret, i elleve byer og områder.

Syriske regjeringsstyrker og dets støttespillere beleirer de aller fleste, mens opposisjonsgrupper beleirer to byer, Kafraya og Foah, som har sjiamuslimske innbyggere.

Disse byene/områdene er beleiret: Øst-Ghouta med sine rundt 400 000 innbyggerne, Deir ez-Zor har drøyt 100 000 personer og rundt 40 000 mennesker i andre små enklaver i Syria er beleiret.

Elendigheten til tross, det er heldigvis også noen positive tegn: For ett år siden var nesten en millioner syrere beleiret. Da i snaut 20 byer og områder.

En grunn til at det er færre byer som er beleiret nå, er at det er inngått rundt 50-70 lokale avtaler mellom Assad-regimet og opposisjonen.

Se OCHA-oversikt over beleiring her

«Overgi deg, eller dø»

Mens verdens øyne er rettet mot kampen om å ta tilbake kontrollen fra terrorgruppa IS i Raqqa og Mosul, får innbyggerne i de elleve beleirede byene og områdene i Syria det stadig verre: De mangler mat, vann og tilgang til medisinsk behandling. Og flertallet har hatt det slik siden 2013.

- Vi får dårligere tilgang til de beleirede områdene enn i fjor, og siden mai har situasjonen vært elendig. Det er en brutal taktikk som omtales som «overgi deg eller dø», fortsetter Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og FNs spesialrådgiver for humanitære spørsmål i Syria.

Kjemisk angrep

Innbyggerne i Øst-Ghouta har opplevd de verste krigsforbrytelser i Syria-krigen. Det var her tusenvis av sivile ble drept av det kjemiske angrepet i 2013. Siden den gang har området vært beleiret, og innbyggerne hbar alt for lite tilgang til mat, vann og medisinsk hjelp.

- Situasjonen for innbyggerne er virkelig ille. Folk er slitne og utkjørte, og har nå opplevd en krig som har vart lenger enn andre verdenskrig, og med like mange fryktelige lidelser som da, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen.

Egeland har heldigvis også en god nyhet fra det krigsherjede landet: I fjor var nesten en million syrere sperret inne i nær 20 byer og områder. Dette tallet er nå nede i 11 - og altså drøye en halv million innesperrede mennesker.

Begrenset glede

Årsaken til nedgangen er en rekke lokale avtaler som er blitt inngått mellom Assad-regimet og opposisjonen som har vært beleiret, som i byen Madaya, der folk sultet ihjel.

- «Overgi deg eller dø»-strategien tvang de bevæpnede mennene til å gå med på avtaler der de fikk fritt leide til Idlib eller andre opprørskontrollerte områder for å redde sivilbefolkningen. For opposisjonen er dette en begrenset glede: De har gitt opp det ene området etter det andre, sier Egeland.

Hensynsløse menn

Flyktninghjelp-sjefen understreker at alle parter i Syria-konflikten står bak grusomme overgrep og krigsforbrytelser.

- Men det er ingen tvil om at, helt objektivt sett, at de fleste flykter etter overgrep begått av regjeringsstyrkene og deres allierte, sier Egeland.

Han er likevel kritisk til at mange folks syn er veldig ensidige: At det er heiagjenger på begge sider, som mener at Syria-krigen har én ond og én god side.

- Syria-krigen har mange gråtoner. Det er mange hensynsløse menn på alle sider som begår overgrep og krigsforbrytelser.

USA-forhåpninger

Egeland har nå forhåpninger til at USA er i ferd med å komme tilbake som en aktiv aktør i Syria-krigen.

- Tillerson (USAs utenriksminister, journ.anm) har gitt signaler om at de er klare for å være mer involvert og å samarbeide med Russland. Som igjen forhåpentlig vil gjøre at den humanitære bistanden til de beleirede områdene og resten av Syria vil bli bedre enn i dag, sier Egeland.

Etter det første bilaterale møtet mellom USAs president Donald Trump og Russlands Vladimir Putin på fredag, ble det klart at de to landene er enige om å samarbeide om en våpenhvileavtale som skal gjelde sørvest i Syria.

Våpenhvilen i de aktuelle sonene trer i kraft søndag 9. juli klokka 12 lokal tid.

- Jeg tror dette er den første indikasjonen på at USA og Russland kan samarbeide i Syria, sa Tillerson.

Seierserklæring kan komme lørdag

Når det gjelder situasjonen i Mosul i Irak melder nyhetsbyrået AFP lørdag kveld at en seier over IS i Mosul er nært forestående.

Regjeringsstyrkene i Irak har kvartal for kvartal kjempet seg inn i Mosul. Nå står den irakiske regjeringshæren få meter fra full seier over IS.

- Jeg vil ikke spekulere på om det blir i dag eller i morgen, men jeg tror det blir svært snart, sier den amerikanske generalen Robert Sofge til nyhetsbyrået.

De siste dagene har IS-krigere bare hatt kontroll over noen få kvartaler i gamlebyen i sentrum av Mosul.

Ifølge en talsmann for de irakiske sikkerhetsstyrkene forsøkte flere IS-krigere å rømme over elva Tigris, men der ventet irakiske styrker. Ifølge talsmannen forsøkte jihadistene da å snu, men de ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene, skriver NTB.

I en uttalelse fra den irakiske hæren heter det at 35 IS-krigere ble drept og seks tatt til fange da de forsøkte å rømme.