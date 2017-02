Disse høvene var så vonde at hesten bare ville ligge. På glasskår og avfall

(Dagbladet): Hestene hadde ikke hatt tilsyn av dyrlege på ti år og ikke fått behandling mot lus.

Høvene var ikke stelt eller beskåret på flere år, og tre av dyrene hadde problemer med å gå.

Ett av dyrene var så plaget at det bare ville ligge på bakken på et jorde, som ifølge statsadvokaten i Oslo var uegnet for hestehold.

Drammens Tidende melder at en mann fra Sande i Vestfold må møte for Drammen tingrett i april, tiltalt for grov og langvarig vanskjøtsel av to hester og tre ponnier.

Flere hestefaglige nettsteder, blant annet agria.no, beskriver at hester må skos om eller høvene behandles hver sjette til åttende uke. Forvokste høver belaster sener og ledd unødvendig.

Tre av hestene og ponniene på gården i Sande hadde høver som minnet om elefantsnabler.

To av ponniene ble avlivet etter at politiet ble koplet inn i saken ved påsketider i fjor.

Mens politiets operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt brukte betegnelsen «en tragisk sak», stilte hesteeieren seg uforstående til anklagene rett etter politianmeldelsen i fjor.

- Folk har det med å overdrive

- Det stemmer ikke at hestene har hatt det ille. Folk har det med å overdrive, sa hesteeieren til Dagbladet da.

Han ville ikke svare på spørsmål om høvene, men nekter for at hestene ikke har hatt tilgang på godt fôr.

Glassskår, sølevann og mugg

Ifølge den ferske tiltalen var hestenes uteområde fullt av farlige gjenstander som maskiner, avfall, glasskår og andre farlige gjenstander de kunne skade seg på.

Hestene og ponniene var ifølge tiltalen ustelte og møkkete i pelsen og hadde ikke noe tørt og mykt sted å legge seg på.

De hadde ikke tilgang til rent vann, bare sølevann fra en bekk. Det var også mugg i foret.

Advokat Espen Wangberg i Oslo er oppnevnt som mannens forsvarer.

- Jeg har ennå ikke gått gjennom saksdokumentene, og vet heller ikke hvordan klienten selv stiller seg til tiltalen. Han er blitt informert fra vårt kontor om at saken er berammet til 20. april. Så skal vi forberede oss til da, sier advokat Wangberg til Dagbladet.