Disse kravene stilte Cappelen i hemmelig politimøte for å «blåse» Jensen

(Dagbladet): - Dette kommer til å bli brutalt, sier Gjermund Cappelen.

- Hvordan ser du for deg at denne bomba skal smelle? spør en polititjenestemann fra Asker og Bærum politidistrikt.

- Det kommer til å bli helt ekstremt. Det blir bombe altså.

- Jeg vet at det kommer til å bli ei bombe.

I rettssaken mot Eirik Jensen og Cappelen onsdag ble tre lydopptak fra 7., 10. og 14. januar 2014 spilt av. På opptakene snakker Cappelen med to polititjenestemenn. Først i varetekt på Ila, og så i varetekt i Drammen fengsel.

- Utpresset

Cappelen sitter da fengslet siktet for grove narkotikaforbrytelser, men de to mennene vil ikke høre om den saken. De vil høre om Cappelens forhold til Eirik Jensen. Dette blir starten på saken som nå går i Oslo tingrett i alle fall fram til sommeren.

Cappelen forteller så over tre lengre samtaler hvordan han ga kontant betaling til Jensen etter hver innførsel og hvordan han nærmest følte seg utpresset av Jensen på grunn av alt maset om penger.

Han forteller også at Jensen har jobbet for å redusere risikoen for at han skulle bli tatt. Jensen nekter straffskyld i saken, og sier at kontakten mellom ham og Cappelen var et kilde-/informantforhold.

- Hvorfor?

Polititjenestemannen sier i den første samtalen at han har møtt Cappelen før, på Dønskitoppen for mange år siden.

- Og jeg har visst om deg siden da. Du har aldri blitt tatt før nå.

- Nei, svarer Cappelen.

- Jeg lurer på hvorfor ikke? sier polititjenestemannen.

- Nei... Det kan du si, sier Cappelen, som forteller at kan legge alle kortene på bordet, men at politiet må gi ham forsikringer og at han har noen krav, og at han kommer til å stå beinhardt på dem.

«Amnesti»

I samtalene kommer disse kravene fram:

Han og kona skulle ut av fengsel

Han skulle få møte barna

Han skulle få «amnesti» i saken gjeldende Jensen

Han skulle få strafferabatt, eller minstestraff

Få tilbake beslaglate eiendeler, for. eks biler.

- Ordet «amnesti» finnes ikke i norsk lovverk, for å si det sånn, sier en av polititjenestemennene på opptaket.

- Når Riksadvokaten sier han lover en velvillighet til å strekke seg langt med tanke på straffereduksjon, er det ikke mulig å få det noe tydeligere enn det, sier den andre.

Cappelen sitter nå i varetekt på Ila fengsel. Men i den siste uformelle samtalen 14. januar 2014, klager han på forholdene i Drammen fengsel, og sier han heller ville seg heller til Ila. En av polititjenestemennene sier at de kan være på «kikkern» etter muligheter.