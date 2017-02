Disse stedene får det beste været i vinterferien

(Dagbladet): Vinterferien sparkes i gang for de aller fleste kommende fredag, og meteorolog Roar Teigen ved StormGeo har gode nyheter for de sør- og østlendingene som skal på fjellet allerede til helga.

- Det blir lite eller ingen nedbør, og perioder med sol, sier Teigen.

Dårlig i vest og nord

Resten av landet må derimot belage seg på en laber start på vinterferieværet.

- Det ser ganske dårlig ut fra Vestlandet til og med Nordland. Her får de både pålandsvind og mye nedbør. Det er vanskelig å spå hvor mye, men det blir i hvertfall ikke mye å skryte av i de landsdelene, sier Teigen.

De som håper at mye nedbør betyr mye snø må også belage seg på skuffelse, spesielt hvis du bor i Trøndelag eller lenger sør.

- Det blir nokså mildt vær i Trøndelag og sørover, hvilket betyr at nedbøren sannsynligvis kommer som regn i lavlandet. Folk må et stykke opp i fjellet for å få snø.

- Vanskelig å spå nøyaktig

Resten av vinterferieuka er langt vanskeligere å spå, opplyser Teigen.

- Detaljene er veldig uklare, men hovedstrømningen er ganske sikker. En ting som er ganske sikkert er at vi ikke får noe nytt høytrykk. Det har vi overhodet ikke tro på, sier Teigen.

Teigen kommer likevel med en prognose på at tendensene fra helga fortsetter utover uka.

- Det blir dominerende vinder mellom sør-vest og nord-vest, og det resulterer ofte i bra vær på Østlandet. Både Sørlandet og Østlandet ligger an til å få mildt vær, med lite nedbør og bra vær, sier Teigen.

Mens øst- og sørlendingene foreløpig ser ut til å få det beste været, fortsetter den dårlige helgetrenden for resten av landet ut i uka.

- Områdene fra Vestlandet til Nord-Norge ligger an til å få mye dårlig vær, sier Teigen.

Teigen understreker likevel at dette er usikre spådommer, og at det fort kan endre seg.

- Hadde det vært et høytrykk på gang så hadde det vært mye lettere å spå. Dessverre er det så ustabilt at det er vanskelig å spå noe nøyaktig.

Rafael Escobar Løvdal, metorolog ved Metorologisk institutt, sier også at det er vanskelig å spå noe nøyaktig for den kommende vinterferien.

- Det ser ut til å bli mildt vintervær i og rundt hovedstaden, men utover det er det vanskelig å si noe mer. Det ser foreløpig ut til at værtypen fra denne uka kommer til å fortsette, sier Løvdahl.

