Disse svartelistede insektene kan du få med deg hjem fra hagesentre: - Æsj, så ekkelt!

(Dagbladet): Man kan få ubudne gjester med seg hjem etter en handletur på nærmeste hagesenter, i form av svartelistede insekter som kommer med importert jord- og hageplanter.

Nye arter

Seniorforsker ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Frode Ødegaard, forteller Dagbladet at han gjennom sin forskning har kommet fram til at nye arter kan overføre sykdom. De kan også lage superkolonier og ta over store areal.

Ødegaard påpeker også at kontrollen av planter som kommer inn i landet ikke er god nok.

- Blodsuger

Dagbladet tok seg en tur til et av de større hagesentrene i Oslo-området. Kundene fikk se bilder av insekter som de kan risikere å ta med seg hjem når de handler importerte planter, noe som skapte reaksjoner.

- Æsj! Dette var ekle krypdyr. Jeg liker ikke slike fæle insekter, utbryter Torild Flaten.

- Det er litt skremmende at det følger med slike krypdyr hit. Det er ekkelt, man vet ikke om de formerer seg, sier Monica Paulsen, på vei inn i hagesenteret.

Erik Hauge blir også overrasket:

- Denne vil jeg i hvert fall ikke ha i huset mitt, det ser ut som om den vil suge blodet mitt. Nå må jeg hjem og lete etter disse, for så å ta livet av dem.

- Strenge rutiner

Sjefsgartner på Plantasjen, Hilde Poppe, sier at de har strenge rutiner når det gjelder importerte varer i sine butikker.

- Våre rutiner ute hos produsent sikrer at vi ikke får med slikt inn til våre lagre, så har vi også Mattilsynet, som har ekstremt strenge rutiner i forhold til resten av Europa, forteller hun til Dagbladet, men legger til at man ikke kan garantere seg mot slike insekter.