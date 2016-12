DNB og Røde Kors samler inn penger til Syria - men oversvømmes av hets

«Røde korssvindel vil jeg ikke være med på å støtte. Nå vurderer jeg STERKT å bytte bank også siden DnB driver å menger seg med slike møkkaorganisasjoner!»

Slik uttrykte Ole Kjell Fareth i Risør seg lille julaften, i en Facebook-kommentar til DNBs og Røde Kors' innsamlingsaksjon til inntekt for Syria.

2,8 mill. til nå

Fareth er en av mange som ikke reagerte slik de to organisasjonene hadde håpet, da DNB fire dager før jul la ut følgende tekst :

«Det er umulig ikke å bli forferdet over bildene fra Syria. Derfor har vi sammen med startet -dugnad for dem som nå trenger det aller mest. Bli med du også -> Vipps til nummer 2272.».

Siden teksten ble publisert på DNBs Facebook-side den 20. desember har det strømmet på med negative kommentarer.

Likevel har Røde Kors hittil fått inn 2,8 millioner kroner på sin Vipps-dugnad, inkludert en million kroner gitt av DNB. 7708 personer har Vippset penger. Totalt har Røde Kors samlet inn 17 millioner kroner til Syria siden 14. desember, inkludert fem millioner fra Statoil.

«Muslimisere Norge»

79 stykker har i ettermiddag delt DNBs post om Vipps-dugnaden, og 373 av 424 som har reagert har trykket «like». Blant de drøyt 100 som har kommentert, er et stort flertall derimot negative. Her er noe av det som skrives:

«Røde Kors har nesten 4 milliarder på bok de kan bruke. Dessuten kjemper de for å muslimisere Norge og Europa med flyktninger og lykkejegere. Boikott Røde Kors.»

«Gi heller penger til fattige i Norge, det bidrar til kjøpekraft i Norge.»

«Idiotene gir pengene til terroristene både de som urettferdig unnslapp Aleppo etter nederlaget, og de som fortsetter krigen mot befolkningen andre steder - eller dreper mennesker i Europa.»

- Har blitt verre

- Det som er bra er at mange er med og gir. Det er det som teller, sier Marit Giske, kommunikasjonsrådgiver i DNB. Hun vil ikke kommentere det som skrives.

- Det får stå for deres egen regning, sier hun, og opplyser at de negative kommentarene ikke vil få noen følger for hvordan DNB samler inn penger. Hun forteller at enkelte kommentarer fjernes fra DNBs Facebook-side, men bare når det er helt nødvendig. Hun opplyser at det ikke tas gebyrer for Vipps-gaver til Syria.

Kommunikasjons- og markedsdirektør Øystein Mjærum i Røde Kors er «først og fremst overveldet» over den positive responsen fra alle som har «vippset» og mener de negative kommentarene må ses opp mot alle som er positive og gir.

- Det er en grunn til at mange nettaviser har lagt tunge restriksjoner eller har stengt sine kommentarfelt. Det er ingen tvil om at det har blitt verre det siste året, sier Mjærum. Han mener det da blir desto viktigere at folk med andre meninger også deltar.

Milliardfond kritiseres

Mjærum sier at mange av de samme navnene går igjen blant kommentarfelt-kritikerne. Et argument som brukes mye er at Røde Kors har et fond på cirka 2,5 milliarder og må bruke disse pengene først.

- Det fondet har vi for å kunne bruke penger hvert eneste år der vi mener behovet er størst, og reagere raskt uten å vente på svar på søknader til Utenriksdepartementet, sier Mjærum.

Han forteller at det årlig brukes omtrent 90 millioner kroner fra fondet, og at det ble opprettet i 2008 med penger fra den gangen Røde Kors drev innsamling med pengeautomater.

- Uttrykk for frustrasjon

Ole Kjell Fareth trakk seg ikke fra sine Facebook-kommentarer om blant annet «Røde korssvindel» og «møkkaorganisasjoner» da Dagbladet ringte ham i dag.

- Det var vel ikke spesielt saklig, men utmerket seg vel ikke særlig i forhold til mange andre, sier Fareth. Han mener at mange uttaler seg på en mer usaklig måte på Facebook enn i dagligtale.

Ifølge ham burde pengene som samles inn til Syria heller brukes i Norge.

- Det er jo norske nordmenn som bor på gata. Det er et uttrykk for frustrasjon når man skriver på den måten der, sier han til Dagbladet.

- Tror du at den mottakelsen DNB og Røde Kors får på Facebook kan skremme folk fra både å samle inn og å gi penger til Syria?

- Jeg håper virkelig det, sier Ole Kjell Fareth.

Etterlyste folkeskikk

Han og de andre som de siste dagene har dømt DNBs og Røde Kors` Vipps-innsamling nord og ned, har også selv fått kraftig kritikk - fra noen få og spredte motstemmer.

«52 kommentarer og nesten samtlige er bitre, sure, ignorante, egoistiske, fordomsfulle, kunnskapsløse, middelaldrende tullinger. Hva skjer med folkeskikken i dette landet?», skrev en kvinne i kommentarfeltet for to dager siden.

«Du er jammen rette person til å etterlyse folkeskikk», kommenterte en annen syrlig.

- Gikk du selv i den samme grøfta, spurte Dagbladet i dag, da vi ringte kvinnen. Hun svarte på spørsmålet, under forutsetning av ikke å bli navngitt.

- Det eneste jeg tenkte i ettertid at jeg kunne ha spart meg, er kanskje det med «tulling», for det er et slikt fyllord som ikke betyr noe, sier kvinnen.