Dobbeltdrapet i Kristiansand: 15-åring knivstakk ofrene 60 ganger

(Dagbladet): I desember i fjor ble Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) drept ved en barneskole i Kristiansand.

Ifølge Fædrelandsvennen knivstakk den siktede 15-åringen ofrene over 60 ganger. Ilebekk og Hassan skal ha fått rundt 30 knivstikk hver.

Den siktede 15-åringen tilsto drapet dagen etter gjerningen.

Luftet hunden

Fædrelandsvennen skriver at etterforskningen av dobbeltdrapet nærmer seg slutten, og at 15-åringen har avgitt forklaring flere ganger.

Det var 5. desember i fjor Ilebekk og Hassan ble drept ved Wilds Minne skole i Kristiansand. Førstnevnte jobbet ved Lund barnehage, mens Hassan var elev ved Fiskå ungdomsskole i Vågsbygd. De to skal ikke ha hatt noen relasjon.

Tone var ute og luftet hunden Oscar da hun ble drept. Familiens bistandsadvokat har tidligere fortalt til Dagbladet at hun tok uforskyldt oppi hendelsen som tilfeldig forbipasserende, og prøvde å hjelpe 14 år gamle Jakob Hassan.

Gjeld

Fædrelandsvennen skriver at den siktede 15-åringen skal ha gitt uttrykk for at Ilebekk ble drept fordi hun «blandet seg inn». Etter det avisa kjenner til, mener politiet at det kan ha vært en sammenheng mellom drapet og det faktum at Jakob skyldte noen hundre kroner.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, utover å si at gjeld har vært et tema i etterforskningen, sier leder for felles enhet for påtale i Agder, Terje K. Skaar, til Fædrelandsvennen.

Avviser at drapet var planlagt

Ifølge politiet tok Jakob Abdullahi Hassan bussen fra Henrik Wergelands gate i Kristiansand sentrum klokken 15.30 til et sted nær åstedet, nærmere bestemt Marviksveien like ved skolen.

Politiet mener den siktede 15-åringen var på bussen med Hassan. 15-åringen var i omgangskretsen til Hassan.

Forsvarer til den siktede 15-åringen, Svein Kjetil Stallemo, sier til Fædrelandsvennen at han avviser at drapet på Jakob var planlagt. Han ønsker ikke å kommentere temaet gjeld til avisa.

Stallemo har ikke svart på Dagbladets henvendelser i kveld.

Dagbladet følger saken.