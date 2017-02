Doblet kontrollene mot arbeidslivskriminalitet

(Dagbladet): I 2015 ble det lansert et nytt samarbeid for å få bukt med ulovligheter i norsk arbeidsliv. Skatteetaten , Økokrim, Arbeidstilsynet og NAV flyttet sammen i fem såkalte a-krimsentere. Tolletaten og kemneren er også involvert. Samarbeidet har blitt intensivert, og fra 2015 til i fjor, er antallet virksomheter som ble kontrollert mer enn doblet - fra rundt 1500 i 2015 til rundt 3200 i 2016. Det viser tall fra Arbeidstilsynet som Dagbladet har fått tilgang til.

- Det useriøse skal ryddes vekk. Risikoen ved å drive useriøst og svart skal være så høy at folk lar være å gjøre det, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.

Kriminelle

Mandag lanserer hun sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie en opptrapping av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Etter det Dagbladet kjenner til innebærer det blant annet at det etableres to nye a-krim-sentere - ett i Bodø og ett i Tønsberg. Fra før finnes det slike sentere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

- Tallene viser at det nye samarbeidet fungerer. Derfor ønsker vi oss mer av det, sier statsministeren.

I fjor ble det lagt ned pålegg om stans i arbeidet 352 ganger. 6400 personer ble kontrollert, mot 5700 året før. 94 aktører fikk tvangsmulkt

- Disse 94 er selskaper som driver med kriminell aktivitet på arbeidsmarkedet, og som nå er satt ut av spill. Det er bra. Steinleggerne i Bergen er bare ett eksempel på virksomhet som er stanset. Når disse er satt ut av spill, blir det lettere for de seriøse aktørene, sier Solberg.

Fri flyt

I en mer internasjonal verden, men fri flyt av arbeidskraft og salg av tjenester på tvers av landegrenser er det stadig vanskeligere å holde oversikten over at det ikke arbeides i strid med lover og regler. Solberg viser til at det er viktig at alle de fire etatene får informasjon samtidig om mulige ulovligheter.

- Hvis det for eksempel er mistanke om bruk av ulovlig arbeidskraft kan det også tenkes at det også snytes med momsen, sier hun.

Regjeringen har satt av 25 millioner kroner til flere sentre i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

- Jeg er fornøyd med at vi gjennom budsjettforliket fikk styrket innsatsen mot svart arbeid og den svarte økonomien. Det er den beste vaksinen mot sosial dumping og lyssky virksomhet, sa finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) da budsjettforliket med samarbeidspartiene var klart like før jul.