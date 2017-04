Død person funnet i Fredrikstad. - Mistenkelig

(Dagbladet): Det er funnet en død person i Bjørndalen i Fredrikstadmarka. Dødsårsaken er ukjent, og politiet holder alle muligheter åpne, skriver Fredriksstad Blad.

- Vi jobber nå på stedet, så får vi se hva resultatet på undersøkelsene blir, men vi behandler dette rutinemessig som et mistenkelig dødsfall. Vi forsikrer oss nå om at vi ikke går for fort fram og gjør en grundig jobb, sier operasjonleder Terje Marstad til Dagbladet, som opplyser at Kripos ikke er tilkalt.

Politiet fikk meldingen om at en død person var funnet i terrenget klokka 17.16. av en forbipasserende. Avdøde lå på bakken. Den døde personen er ikke identifisert og Marstad ønsker ikke å svare på om det gjelder en mann eller en kvinne.

- Er personen vanskelig å identifisere, er det ikke funnet legitimasjon på vedkommende?

- Vi har ikke gått så detaljert inn på vedkommende. Det er ikke sikkert vi får identifisert vedkommende i dag heller og at vi må avvente den rettsmedisinske obuduksjonen, sier Marstad, som ikke ønsker å kommentere på om vedkommende har ytre skader.

Politiet er nå på stedet og gjør undersøkelser og har sperret av området ved Hundeparken. Dette er et mye brukt turområde. Marstad ønsker ikke å kommentere på om vedkommende lå skjult og om personen var vanskelig å se fra veien.