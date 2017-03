Dødelig angrep med hodeskallemasker: Gjengene som dreper i Sverige

I 2015 kom to menn iført hodeskallemasker inn i en restaurant. De åpner ild med automatvåpen blant gjestene. To blir drept og åtte blir skadd i skyteepisoden.

Økende andel av dødelig vold

De tilhører gjenger som dreper i Sverige - og de lever farlig, viser ny statistikk fra det svenske kriminalitetsforebyggende rådet, BRÅ. Dette er ifølge den svenske avisen Expressen.

- Det virker ikke som det finnes noen sperrer for dem, sier kriminologen Mikael Rying til Expressen.

Konfliktene i det kriminelle miljøet står for den økende andelen av dødelig vold i Sverige. Imens risikoen for at kvinner og barn skal miste livet minker, så øker volden der kriminelle menn, ofte knyttet til gjenger og nettverk, skyter og dreper andre kriminelle menn.

- Tendensen til å ta til våpen virker kortere enn før, og deretter er det tilgjengeligheten av illegale våpen. De er rett der og da blir de brukt, sier Nina Forselius, statistiker ved BRÅ.

Hun ser en trend der andelen fatale skyteepisoder og drap knyttet til kriminelt relaterte konflikter øker.

Aldri har de dødelige konfliktene vært så mange som det er rapportert om i BRÅs rapport.

Skyter for å drepe

Sven Alhbin har sett endringen på nært hold i gjengkonflikter i Gøteborg. Gjennom 2000-tallet frem til pensjonsalder ledet han politiets innsats mot kriminelle gjengmiljøene.

Han beskriver en endring der man før bevæpnet seg for å true, siden for å skade, og nå for å skyte for å drepe.

- De hater hverandre. Effektene kan de ikke forstå, og de viser total likegyldighet ovenfor effekten. Det som er veldig markant er at de ikke bryr seg om menneskeliv, sier Alhbin til Expressen.

- Alder og narkotikabruk påvirker hva man gjør. Det som startet som «tomskytinger» hvor ingen skades, har blitt erstattet av en veldig motivert handling hvor man virkelig ønsker å drepe hverandre. Se på hendelsen ved «Vår krog och bar.»









Væpnede menn med hodeskallemasker

«Vår krog och bar» er en restaurant i Bispegården på Hisingen i Gøteborg. 18.mars 2015 var restauranten full av folk. Gjestene fulgte med på en Champions Leauge-kamp mellom Barcelona og Manchester City. Plutselig dukket det opp væpnede menn med hodeskallemasker.

Mennene skal ha vært helt tause da de gikk fram til en mann på 25 år. De fyrte av en rekke skudd i hodet og kroppen hans.

Åtte av gjestene ble truffet av skudd på avveie. Utenfor restauranten ble også 20-åringen Petar Petrovic skutt og drept, som tilfeldigvis var på feil sted til feil tid.

De maskerte mennene, som er medlemmer av kriminelle nettverk som har sin base i den nordlige delen av distriktet, gjorde opp med en av lederne i det rivaliserende sørlige distriktet.

Noen måneder senere ble en bil sprengt i Torslanda på Hisingen. I bilen satt en kjent lokal gjengleder med mange fiender. Med ham døde også to andre menn - og fire år gamle Luna.

Sven Alhbin tar bombingen som et eksempel på at det kan ofte være vanskelig å finne motivet bak drapene i kompliserte konflikter, med voksende lojalitet og hevnspiraler.

Årsakene bak volden har blitt stadig vanskeligere å forstå, mener også Petra Stenkula, leder av politiets region Syd etterforskningsenhet, som for tiden sliter med den siste bølgen av gjengrelaterte drap i Malmö-regionen.

- Det har vi sett, og som er skremmende, er at selv de unge skyter for å drepe. Tidligere har vi sett skutt mot et vindu, i luften eller et ben. I det siste har vi sett henrettelser der man har skutt mer enn fem skudd, og selvsagt for å drepe, sier hun.

70 prosent av den dødelige volden

Slik Gøteborg skiller seg ut i Vest-Sverige, er det Malmö som skiller seg ut i Skåne.

- Det er allment kjent at den mest kriminelle aktive alder er mellom 15-25 år. Men her kan vi se at det går ned til gutter i alderen 13-14 år. Det nye er at de har tilgang til våpen og ser ut til å skyte av veldig useriøse årsaker, sier Petra Stenkula.

Sammen med Gøteborg og Malmö, er Stockholm også en versting. Her begås hvert tiende svenske mord innenfor et begrenset område rundt Järvafältet i nordvest i Stockholm.

I årene 2011-2015 ble i gjennomsnitt 70 prosent av den dødelige volden begått i Stockholm, Gøteborg og Malmö.