Skogbrannene som kostet 64 mennesker livet i Portugal sist helg, er nå for det meste under kontroll, opplyser myndighetene.



Ifølge en talsmann for sivilforsvaret i landet, Vitor Vaz Pinto, jobber over 1200 brannmannskaper fortsatt for å hindre at brannen i Pedrogao Grande-området blusser opp igjen.

Temperaturen har falt og vinden har løyet, men i Gois 150 kilometer lenger nord kjempet 1100 brannmannskaper og elleve brannslukningsfly fortsatt mot en annen skogbrann.

(NTB)