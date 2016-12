Dødsfall, valg, krig og kuppforsøk. Dette hendte i verden i 2016

Donald Trump og brexit – 2016 ble protestvelgernes år. Krigene i Midtøsten ble blodigere, og IS' terror bredte om seg. Colombia fikk sin fredsavtale, og Tyrkia unngikk militærkupp. Tusenvis av mennesker druknet på vei til Europas stengte grenser.

Januar:

10. januar: Den britiske musikeren David Bowie dør, 69 år gammel.

16. januar: Det internasjonale atomenergibyrået IAEA slår fast at Iran har oppfylt alle forpliktelsene i atomavtalen. Sanksjonene kan dermed oppheves.

18. januar: Prisen på et fat nordsjøolje når årets bunnivå og omsettes for 27,7 dollar – laveste pris på 13 år.

Februar:

1. februar: Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer at zikaviruset er en global folkehelsekrise.

7. februar: Nord-Korea prøveskyter en langdistanserakett, noe som fører til nye sanksjoner fra Sikkerhetsrådet.

11. februar: For første gang siden Albert Einstein erklærte gravitasjonsbølgenes eksistens for 100 år siden, kunngjør forskere at de faktisk er blitt observert.

12. februar: Katolikkenes pave Frans og patriark Kirill i Den russisk-ortodokse kirke møtes på Cuba til det første møtet mellom de to kirkenes overhoder siden splittelsen i 1054.

27. februar: En begrenset våpenhvile trer i kraft i Syria etter en avtale mellom Russland, USA og flere andre land.

Mars:

7. mars: EU og Tyrkia inngår en avtale som innebærer at tyrkerne stanser strømmen av migranter og flyktninger til Europa. Som motytelse får Tyrkia løfte om store pengesummer, samt fortgang i forhandlinger om EU-medlemskap og visumfrihet.

18. mars: Den antatte hovedmannen bak Paris-angrepene, Salah Abdeslam, pågripes i Brussel.

20. mars: Barack Obama besøker Cuba som første sittende amerikanske president siden 1928.

22. mars: Minst 32 mennesker blir drept da tre selvmordsbombere går til angrep på Zaventem-flyplassen i Brussel og metrostasjonen Maalbeek. IS sier de står bak.

27. mars: Minst 72 mennesker blir drept i et selvmordsangrep mot en familiepark i Lahore i Pakistan. Utbrytergruppen Jamaat al-Ahrar fra Taliban tar på seg ansvaret.

27. mars: Syrias regime tar kontroll over Palmyra, som ble inntatt av IS et år tidligere. 11. desember gjenerobrer ekstremistgruppa oldtidsbyen.

April:

3. april: 11,5 millioner dokumenter, lekket til avisa Süddeutsche Zeitung, offentliggjøres av et internasjonalt journalistnettverk. Panama Papers viser hvordan advokatfirmaet Mossack Fonseca har bistått selskaper verden over med å unndra skatt.

7. april: Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson går av etter at det blir kjent at han og kona eide et selskap registrert i et skatteparadis .

21. april: Den amerikanske musikeren Prince dør, 57 år gammel.

28. april: FNs Syria-utsending Staffan de Mistura medgir at våpenhvilen har brutt sammen, og FN-støttede fredssamtaler i Genève ender resultatløst.

Mai:

4. mai: Syria fordømmer Norges beslutning om at norske spesialsoldater skal trene opp syriske opprørsgrupper og kan bli sendt inn i landet.

9. mai: Rodrigo Duterte vinner presidentvalget på Filippinene. I løpet av året omtaler han både Barack Obama og pave Frans som horesønn. Han starter en storstilt krig mot narkolangere og rusbrukere, og flere tusen mennesker er siden blitt drept av politi og kriminelle bander.

19. mai: Alle de 66 ombord dør da et EgyptAir-fly styrter i Middelhavet på vei fra Paris til Kairo. Årsaken til styrten er ennå ikke fastslått.

27. mai: Barack Obama blir den første amerikanske presidenten som besøker Hiroshima, den japanske byen der USA slapp historiens første atombombe i 1945.

30. mai: Tsjads tidligere diktator Hissène Habré dømmes av et krigsforbrytertribunal til livsvarig fengsel for forbrytelser mot menneskeheten.

Juni:

11-12. juni: Minst 49 mennesker blir drept i et angrep mot homseklubben Pulse i Orlando i delstaten Florida. FBI har slått fast at den 29 år gamle gjerningsmannen ikke hadde kontakt med utenlandske terrorgrupper.

16. juni: Labour-politiker og EU-tilhenger Jo Cox (41) blir skutt, knivstukket og drept i Yorkshire. En høyreekstremist blir siden dømt til livsvarig fengsel for drapet.

23. juni: 51,9 prosent av britene stemmer for at Storbritannia skal forlate EU. Statsminister David Cameron går av.

28. juni: Tre menn angriper Atatürk flyplass i Istanbul. 45 mennesker blir drept og 200 såret. Ingen har tatt ansvar for terroren, men tyrkiske myndigheter anklager IS for å stå bak.

Juli:

1. juli: 28 mennesker blir drept på en restaurant i Dhaka i Bangladesh. IS hevder å stå bak, men myndighetene gir en lokal islamistgruppe skylden.

2. juli: Den jødiske forfatteren og nobelprisvinneren Elie Wiesel dør, 87 år gammel.

5. juli: FBI anbefaler at det ikke tas ut tiltale mot Hillary Clinton i epostsaken, men kritiserer henne for å ha vært ekstremt uforsiktig.

6. juli: Chilcot-rapporten slår fast at britenes deltakelse i Irak-krigen var basert på feilaktig etterretning og helt utilstrekkelig planlegging.

6. juli: Pokémon Go lanseres, og de kommende månedene blir mobilspillet en internasjonal megasuksess.

8.-11. juli: Over 300 mennesker blir drept i voldsomme kamper i Sør-Sudans hovedstad Juba mellom president Salva Kiirs regjeringsstyrker og tilhengere av tidligere visepresident Riek Machar.

12. juli: Voldgiftsdomstolen i Haag avviser Kinas territorielle krav i Sør-Kinahavet.

13. juli: Konservative Theresa May overtar som statsminister i Storbritannia etter Cameron og utnevner brexit-general Boris Johnson til ny utenriksminister.

14. juli: 86 mennesker blir kjørt ned og drept av en lastebilfører på strandpromenaden i Nice. Over 430 blir såret. Gjerningsmannen, en 31-årig tunisier, blir drept av politiet. Han beskrives som en ensom ulv, mentalt ustabil og uten kjente bånd til ekstremister. IS tar på seg ansvaret for terroren.

15. juli: Militært kuppforsøk i Tyrkia. Over 300 mennesker blir drept, mange av dem sivile, før kuppforsøket er slått ned morgenen etter. Over 100.000 mennesker innenfor militæret, rettsvesenet, mediene og embetsverket er blitt pågrepet, suspendert eller avskjediget siden.

20. juli: EU-kommisjonen presenterer sin klimaplan for årene fram mot 2030. Norge, Sverige og Luxembourg får de strengeste kravene til utslippskutt.

24. juli: Minst 80 mennesker blir drept i to selvmordsangrep under en sjiamuslimsk demonstrasjon i Kabul. IS tar på seg ansvaret.

August:

7. august. Et flertall av velgerne i Thailand støtter i en folkeavstemning en ny grunnlov som er ført i pennen av militærregimet.

8. august: Minst 70 mennesker ble drept da en bombe eksploderer på et sykehus i pakistanske Quetta. Både IS og en utbrytergruppe fra Taliban hevder å stå bak

12. august. IS trekker seg ut fra Manbij i den syriske provinsen Aleppo etter harde kamper med USA-støttede SDF, som i hovedsak består av kurdere.

21. august: Over 50 mennesker, minst 20 av dem barn, blir drept i et bombeangrep mot en kurdisk bryllupsfest i Gaziantep i Tyrkia. IS anklages for å stå bak.

22. august: Fredssamtaler starter i Oslo mellom filippinske myndigheter og NDFP, en paraplyorganisasjon som består av flere venstreorienterte grupper.

24. august. Tyrkiske stridsvogner krysser grensa til Syria i en intervensjonen rettet mot både YPG og IS.

24. august: Rundt 300 mennesker omkommer i et jordskjelv i Italia. To måneder senere blir flere tusen hjemløse og titalls skadd i nye skjelv i samme område.

31. august. Brasils president Dilma Rousseff avsettes i en riksrettssak der hun var tiltalt for å ha brutt landets finanslover i arbeidet med statsbudsjettet. Rousseff nekter skyld.

September

17. september: Norske Kjartan Sekkingstad slippes fri i god behold av islamistgeriljaen Abu Sayyaf på Filippinene etter å ha vært holdt som gissel i ett år.

24. september: Jeremy Corbyn blir gjenvalgt som leder i Labour med 61,9 prosent av stemmene etter en langvarig intern strid i partiet.

28. september: Israels tidligere president Shimon Peres dør, 93 år gammel.

Oktober

2. oktober: 98 prosent sier nei til EUs kvotesystem for flyktninger i en folkeavstemning som erklæres ugyldig på grunn av for lav valgdeltakelse i Ungarn.

2. oktober: FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien sier de sivile som bombes i Øst-Aleppo, utsettes «for et barbari i et omfang som ingen mennesker skal måtte gjennomleve».

4. oktober: Orkanen Matthew forårsaker store ødeleggelser. Aller verst rammet blir fattige Haiti, der mange hundre mennesker omkommer og hundretusenvis blir hjemløse.

7. oktober: Colombias president Juan Manuel Santos tildeles årets Nobels fredspris for sin innsats for å oppnå fred med geriljagruppen FARC.

7. oktober: USAs regjering anklager Russland for å stå bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet.

8. oktober: Minst 140 mennesker blir drept i luftangrep mot et begravelsesfølge i Jemens hovedstad Sana. Saudi-Arabias militærallianse innrømmer å stå bak.

13. oktober. Bob Dylan (75) tildeles nobelprisen i litteratur.

13. oktober: Thailands kong Bhumibol Adulyadej (88) dør etter 70 år på tronen.

13. oktober: FNs hovedforsamling utnevner portugiseren António Guterres til ny generalsekretær.

17. oktober: Med støtte fra den USA-ledede koalisjonen og alliert milits innleder irakiske styrker en offensiv mot Mosul.

24. oktober: Franske myndigheter tømmer og ødelegger “Jungelen», den provisoriske flyktning- og migrantleieren i Calais

29. oktober: Den sittende høyrekoalisjonen på Island får størst oppslutning i alltingsvalget, men ikke flertall. Piratpartiet kaprer 14,5 prosent av stemmene. Fortsatt er ingen ny regjering på plass.

30. oktober: EU og Canada undertegner frihandelsavtalen CETA, som fjerner 99 prosent av tollbarrierene mellom Canada og Unionen.

31. oktober: Sjefredaktøren i Cumhuriyet pågripes og terrorsiktes. Avisa regnes som den siste regimekritiske avisen i Tyrkia, der nærmere 170 medier er stengt siden kuppforsøket.

November

3. november: 30 sivile blir drept i et antatt amerikansk luftangrep rettet mot Taliban i Kunduz i Afghanistan.

4. november: Parisavtalen trer i kraft.

4. november: Tyrkiske myndigheter pågriper lederne og flere parlamentarikere fra Tyrkias største kurdervennlige parti HDP.

6. november: FBI opplyser at det ikke er funnet noe straffbart i den siste granskningen av Hillary Clintons eposter, en drøy uke etter at FBI-sjefen opplyste at etterforskningen kunne bli gjenopptatt.

7. november: Den canadiske sangeren og poeten Leonard Cohen dør, 82 år gammel.

8. november: Donald Trump vinner presidentvalget i USA med 306 valgmannsstemmer mot Hillary Clintons 232.

12. november: Minst 52 mennesker blir drept og over 100 såret i et bombeangrep ved en sufihelligdom i provinsen Balutsjistan sør i Pakistan.

21. november: Rundt 30 mennesker ble drept i et angrep som IS hevder å stå bak mot en sjiamoské i Afghanistans hovedstad Kabul. Blant de mange sårede var en afghansk familie som nylig ble sendt ut av Norge.

21. november: FN anslår at nærmere 1 million mennesker lever i beleirede områder i Syria.

24. november: Over 80 mennesker blir drept i et bombeangrep mot busser med iranske pilegrimer i Irak.

25. november: Cubas revolusjonshelt og mangeårige autoritære leder Fidel Castro dør, 90 år gammel.

28. november: 71 mennesker omkommer i en flystyrt i Colombia, blant dem 21 journalister og 19 av spillerne på det brasilianske toppfotballaget Chapecoense.

30. november: Oljekartellet OPEC blir for første gang på åtte år enig om å kutte oljeproduksjonen. Oljeprisen stiger til over 53 dollar fatet. Prisen når et toppnivå på over 57 dollar fatet to uker senere da elleve land utenfor OPEC også går med på kutt.

Desember

1. desember: FN sier det er fare for folkemord i Sør-Sudan og at det allerede pågår etnisk rensing.

1. desember: Etter over 50 år med krig inngår Colombias regjering og FARC-geriljaen en endelig fredsavtale, som godkjennes av nasjonalforsamlingen. Den forrige avtalen ble forkastet i en folkeavstemning i oktober.

2. desember: 36 mennesker omkommer i brann i et kunstnerkollektiv i Oakland i California.

4. desember: De Grønnes Alexander Van der Bellen vinner presidentvalget i Østerrike over Norbert Hofer fra ytre høyre.

4. desember: Italias statsminister Matteo Renzi går av etter at velgerne sa nei til grunnlovsreformer i en folkeavstemning.

7. desember: Minst 66 mennesker, hvorav mange barn, blir drept i flere luftangrep mot et marked i den IS-kontrollerte byen al-Qaim nær den syriske grensa til Irak.

10. desember: Minst 45 mennesker blir drept da to kvinnelige selvmordsbombere fra ekstremistgruppa Boko Haram sprenger seg selv på et marked nordøst i Nigeria.

11. desember: Minst 26 kristne koptere blir drept i et selvmordsangrep ved Sankt Markus-katedralen i Kairo. IS hevder å stå bak.

11. desember: Minst 160 mennesker omkommer da en fullsatt kirke kollapser sør i Nigeria

13. desember: Russland erklærer at kampen om Aleppo er over, en knapp måned etter at Bashar al-Assads regime innledet en storoffensiv mot opprørskontrollerte områder øst i byen. Evakueringen av sivile og opprørere starter i enklaven.

15. desember: 2016 blir etter all sannsynlighet det varmeste året som noen gang er målt på kloden. Særlig på begynnelsen av året var temperaturene ekstreme.

16. desember: FBI stiller seg bak CIAs konklusjon om at Russland blandet seg inn i det amerikanske valget for å hjelpe Donald Trump med å vinne. Både Trump og Vladimir Putin avviser anklagene.

19. desember: Russlands ambassadør til Tyrkia blir skutt og drept under åpningen av en kunstutstilling i Ankara. Gjerningsmannen, en tyrkisk politimann, ropte «ikke glem Aleppo» før han selv ble skutt.

19. desember: 12 mennesker blir drept og rundt 50 såret da en lastebil kjørte inn i folkemengden på et julemarked i Berlin. Den antatte gjerningsmannen, en 24-åring tunisier, sverget troskap til IS før han ble drept av italiensk politi lille julaften.

23. desember: FN opplyser at minst 5.000 mennesker har omkommet på flukt over Middelhavet til Europa i år, de aller fleste av dem på vei fra Nord-Afrika til Italia.

23. desember: FNs sikkerhetsråd slår fast at de israelske bosetningene på Vestbredden er ulovlige og krever full byggestans.

25. desember: Alle de 92 om bord omkommer, blant dem medlemmer av det verdenskjente Aleksandrov-ensemblet, da et russisk militærfly styrter i Svartehavet.

26. desember: Den britiske popartisten George Michael dør, 53 år gammel.



27. desember: Skuespiller Carrie Fisher, mest kjent for rollen som prinsesse Leia i «Star Wars», dør, 60 år gammel.



28. desember: Skuespiller Debbie Reynolds dør, 84 år gammel. Reynolds var Carrie Fishers mor.

