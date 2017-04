Dødsgata farget av blod dagen etter angrepet: - Å se en knust barnevogn er et forferdelig syn

STOCKHOLM (Dagbladet): Alarmen gikk klokka 14.53 fredag ettermiddag. En lastebil ble observert i høy fart nedover den travle Drottninggatan i sentrale Stockholm. Foran løp mennesker for livet.

Det var scener lignende det Europa var vitne til i Nice og Berlin i fjor. En lastebil ble gjort om til et våpen i det svenske myndigheter beskriver som et terrorangrep.

I alt fire personer ble drept og ytterligere 15 ble skadet. Åtte av dem var alvorlig skadet lørdag morgen, deriblant et barn.

Vasker opp blod

- Jeg har fått beskjed av sjefen om å vaske opp blodet her. Det er helt forferdelig. Det er helt utrolig at noe sånt kan skje her. Det hører ikke akkurat til hverdagen å måtte vaske bort blod. Man blir veldig berørt, sier Sven Eric Franson til Dagbladet.

Mens restaurantene i Drottninggatan åpner, står Franson og vasker opp en blodpøl inne i oppgangen til bygården.

Store mengder blod ligger smørt utover gata. Intetanende turister spaserer rett over med trillekoffertene sine.

Bor ved åstedet

Lastebilen som ble brukt i angrepet ble kapret noen kvartaler fra der dødsferden endte, ved Åhléns city.

Stefan Ekerhov bor like overfor kapringsstedet. I dag gikk han og avga sin forklaring til politiet.

Da han i går kom ut i gata minutter etter at lastebilen hadde dundret gjennom Drottninggatan, lå det en livløs kvinne der hvor Franson i dag vasket blod. Blodet lå også innover i oppgangen i bygården.

- Det var helt kaos i gata, hvor det lå 3-4 mennesker. Kvinnen, som må ha vært det først offeret, ble det forsøkt å gi livreddende hjelp, sier Ekerhov.

Så knust barnevogn

I dag ligger det plast, et teppe og en palle for å dekke over stedet hvor kvinnen ble truffet.

- Jeg så også en sønderknust barnevogn. Jeg vet ikke om det var kvinnens barn, men å se en knust barnevogn er et forferdelig syn, sier han.

Anders Mårdh (54) jobber like i nærheten av Drottninggatan. I dag satt han seg ned ved minnestedet hvor den livløse kvinnen hadde ligget dagen før.

- Jeg så bare mennesker som skrek og løp rundt. I dag er det helt tomt her. Det som er trist, er at det ikke var uventet. Vi har gått og ventet på dette her, sier Mårdh, som også opplevde terroren i Nice på nært hold.

Én pågrepet

I går kveld pågrep svensk politi en 39 år gammel mann i Märsta noen mil utenfor Stockholm, mistenkt for å ha stått bak angrepet. 39-åringen er en usbekisk statsborger og firebarnsfar.

Ifølge politiet tiltrakk mannen seg oppmerksomhet i en butikk i Märsta fordi han oppførte seg merkelig.

Han ble pågrepet noen kilometer unna, langs en landevei i Märsta og skal ha hatt lettere skader.

Da Dagbladet besøkte det aktuelle området fredag kveld, var landeveien sperret av noen hundre meter fra stedet hvor 39-åringen ble pågrepet.

Hva han gjorde akkurat her er uklart. Mannen skal ikke ha bodd i Märsta.

Ifølge Aftonbladet har mannen postet propagandafilmer fra IS på Facebook, samt likt bilder av skadde etter terrorangrepet mot Boston Marathon i 2013. Politiet har bekreftet pågripelsen.

Sikret spor

En person Dagbladet snakket med i går var vitne til etterdønningene av den storstilte politiaksjonen i Märsta hvor blant andre Sveriges nasjonale innsatsstyrke medvirket.

- Jeg kom hit rett etter at han ble pågrepet, sier vitnet, og peker på noen hjulspor i grøfta.

Det er hjulsporene etter politibilen som kjørte den pågrepne mannen raskt fra stedet. Videre forteller vitnet at det var minst ti politibiler tilstede og flere hundepatruljer.