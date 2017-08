Dødstallene fra ekstremvær i Europa vil stige med 5000 prosent på få tiår

(Dagbladet): Mot slutten av århundret vil to av tre personer i Europa bli rammet av hetebølger, flommer og andre værrelaterte katastrofer knyttet til global oppvarming, ifølge en ny studie publisert i Lancet Planetary Health Journal.

Ifølge studien vil værrelaterte katastrofer ta 152.000 liv årlig i Europa mellom 2071 og 2100. Til sammenlikning døde om lag 3.000 mennesker årlig i værkatastrofer mellom 1981 og 2010.

Det betyr at dødstallene kan 50-dobles ved slutten av århundret.

- De største truslene

Forskerne i studien, som forutsetter at det ikke blir noen reduksjon i klimagassutslippene eller forbedringer i politikken for å redusere effekten av ekstremvær, sier at funnene viser hvordan klimaendringer raskt øker byrden på samfunnet.

- Klimaendringer er en av de største globale truslene mot menneskets helse i det 21. århundre, og det er i økende grad knyttet til værdrevne farer, sier Giovanni Forzieri fra Europakommisjonens forskningssenter i Italia, ifølge Reuters.

Han anslår at 350 millioner europere kan bli rammet av skadelige klimaeffekter årlig mot slutten av århundret dersom ikke den globale oppvarmingen raskt blir bremset.

I studien har forskerne analysert effektene av de sju mest skadelige værkatastrofene - hetebølger, kuldebølger, skogbranner, tørker, flom og vind - i de 28 EU-landene samt Norge, Sveits og Island.

Ifølge studien vil hetebølger bli den mest dødelige værrelaterte katastrofen og stå for 99 prosent av alle framtidige værrelaterte dødsfall i Europa. Forskerne mener også at 90 prosent av økningen i dødstallene vil skyldes klimaendringer. 10 prosent vil skyldes befolkningsvekst, migrasjon og urbanisering.

Sør hardest rammet

Dette innebærer at Sør-Europa vil bli hardest rammet. Nesten alle som bor i Italia, Hellas, Spania, Kroatia, Kypros, Malta, Portugal og Slovenia vil bli rammet, og området kan oppleve av 700 personer per 1 million dør årlig av værrelaterte katastrofer. Til sammenlikning vil bare én av tre personer bli rammet i nord-europeiske land som Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.

- Dette bør bli sett i lys av de ødeleggende effektene av hetebølgen i Europa i 2003 og Russland i 2010 hvor tusenvis døde. Tanken på at slike hendelser skjer oftere, er skremmende, sier Andrew Grundstein, professor ved University of Georgia, til CNN.

Han er ikke blant forskerne som deltok i studien.

- Global oppvarming kan resultere i raskt stigende effekter på mennesker dersom ikke tilstrekkelig tilpassende tiltak blir gjennomført. Det vil være en spesielt sterk økning i dødeligheten ved ekstrem varme, sier professor Paul Wilkinson, ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, til Reuters.

Han deltok heller ikke i studien, men støtter funnene.