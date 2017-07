«Doktor Jihad» til «gamle Trump»: - Din feminine forgjenger ventet altfor lenge

(Dagbladet): Tirsdag meldte amerikanske myndigheter at deres allierte hadde tatt seg inn i IS-kontrollerte Raqqa. Der raser kampene fortsatt, også på propagandafronten.

News siterer den australske jihadisten Abu Yusuf på følgende i en video angivelig spilt inn i nordsyriske byen:

- Dette er en beskjed til de vantro, og til gamle Trump. Vi er virkelig glade, for vi har ventet lenge på å slåss mot deres soldater. Din feminine forgjenger, (Barack) Obama, ventet altfor lenge.

- En ganske normal fyr

Blant de andre mediene som har sitert utsagnet fra Yusuf, er Sydney Morning Herald (SMH). Avisa skriver at videoen er den første Tareq Kamleh, som den Perth-fødte barnelegen egentlig heter, har opptrådd i på to år.

Da oppfordret han annet medisinsk personell til å ta reisen til Syria, noe som overrasket hans bekjente.

De beskrev en lat doktor som drakk alkohol og «flørtet med kolleger».

- Han var en ganske normal fyr, men han hadde definitivt et stort ego. Jeg kan ikke se for meg ham kappe av folks hoder, men at han ønsker oppmerksomhet, overrasker meg ikke, uttalte en kollega av ham i etterkant av flukten, ifølge SMH.

Tilbaketog i Syria

Siden den gang har Yusuf blitt omtalt som «Doktor Jihad» i australske medier.

På de siste bildene av ham, bærer han et våpen. Samtidig skal utseendet til australieren være svært annerledes fra da han forlot Australia.

I løpet samme tidsrom har IS lidd flere store nederlag, deriblant i form av store mengder tapt territorium, og syriske byer som Manbij, Taqba og Al-Qaryatain.

Erklærte seier i Mosul

Også i Irak har de USA-støttede styrkene hatt stor framgang. Der hevdet den irakiske hæren i forrige uke å ha inntatt Mosul.

De irakiske regjeringsstyrkene regner med å styre hele byen i løpet av to dager.

Dette etter å ha drevet ut de rundt 200 krigerne som, ifølge Iraks myndigheter, fortsatt befinner seg i byen.

- Deres fiktive stat har falt, uttalte pressetalsmann Yahya Rasool på irakisk TV forrige torsdag.

Anklager om grove overgrep

Uttalelsen fra Rasool kommer samtidig som rapporter om store sivile tap. Flere meldinger går, ifølge NTB, ut på at IS-soldater har forsøkt å drepe folk på flukt.

Nyhetsbyrået skriver at den irakiske hæren også anklages for grove overgrep.

Den svenske avisa Expressen skrev nylig om en irakisk politimann som skryter av å ha skåret hodet av levende fanger mistenkt for å tilhøre IS.