Dokumenterer kampen mot spiseforstyrrelser: - Som et tveegget sverd 

(Dagbladet): Britiske Connie Inglis (21) har slitt med spiseforstyrrelser i ti år. Tre ganger har hun vært innlagt på sykehus, og siden mai 2016 har hun dokumentert sin kamp mot anoreksia via sosiale medier.

På Instagram-kontoen «my_life_withour_ana» har hun fått mer enn 36 000 følgere.

- Jeg oppdaget at sykehuset ikke hjelp meg med det mentale. De ga meg bare mat, og forsøkte å få meg opp i en sunn vekt, forteller hun til CNN.

- Måtte spise maten jeg postet

Da hun for snart ett år siden ble skrevet ut av sykehus den tredje gangen, ville hun forsøke noe nytt, som kanskje kunne hjelpe henne på veien ut av sykdommen.

- Jeg startet Instagram-kontoen min som en matdagbok. Da jeg ble skrevet ut begynte jeg å ta bilder av maten jeg spiste. Om jeg postet det jeg skulle spise på Instagram, måtte jeg liksom spise det, forteller Inglis.

Se forvandlingen til Inglis i videoen øverst i saken.

Nå takker hun følgerne sine for framgangen. Hun har fått veldig mange støttende tilbakemeldinger fra tusenvis av jenter og gutter verden over. Inglis håper hennes bilder og historier kan oppmuntre andre som sliter med spiseforstyrrelser til å søke hjelp.

- Det kommer til å bli det vanskeligste de har gjort noen gang, men det kommer til å være verdt det når de klarer det. Da oppdager du endelig at du ikke trenger å hate deg selv.

- Mange stereotypier og fordommer

Den norske bloggeren og instagrammeren, Amalie Lee, er enig i at åpenhet rundt en tabubelagt sykdom er positivt, både for den som sliter, og for den som følger med på utviklingen.

I flere år har hun, i likhet med den britiske jenta, dokumentert detaljerte beskrivelser av sin opplevelse av livet med spiseforstyrrelser. På Instagram følges hun av over 100 000.

- Folk vet rett og slett ikke nok om hva spiseforstyrrelser er, og det hersker mange stereotypier og fordommer. Plutselig og helt uplanlagt ble min plattform i sosiale medier en del av noe større enn meg, forteller bloggeren til Dagbladet.

Ikke bare positivt

Bloggeren forteller at et åpenheten har vært som et tveegget sverd for henne. Via blogg og Instagram har Lee fått tilgang til et verdifullt støttenettverk de siste årene, og selv om det har hjulpet henne personlig, har det vært krevende å være så tilstede i sosiale medier. Spesielt om du også følger andre brukere tett.

- Folk med spiseforstyrrelser er mestre i å sammenligne seg selv med andre, og om andre er tynnere, spiser mindre og trener mer kan dette virke veldig triggende.

2013▶️2015 If I can do this, you can do it too - whatever "it" means for you. We all fight a different battle. Chin up, soldier. I love you. #anorexiarecovery #realcovery #honormycurves #effyourbeautystandards Et bilde publisert av A M A L I E L E E | 🇳🇴🇬🇧 (@amalielee) onsdag 11. Nov.. 2015 PST

Lee legger vekt på måten sosiale medier, og spesielt Instagram, promoterer det uoppnåelige og perfekte, og at brukerne gjerne har en tendens til å gå fra en besettelse til en annen. Det å bli frisk fra en spiseforstyrrelse handler om å få et normalt forhold til kropp og mat. På bildetjenesten blir ofte det motsatte promotert, mener Lee.

- For eksempel kan noen gå fra å bli «frisk» fra en spiseforstyrrelse til å bli overdrevent sunne veganere, på et punkt hvor det heller mot ortoreksi. I sosiale medier er dette normalisert og til og med hedret, mens i en behandlingssituasjon vil det bli sett på som sykelig.

- Lettere nå enn før

Lee tror det har blitt enklere å være åpen rundt spiseforstyrrelser og psykisk helse de siste årene, da mange har stått fram og fortalt om sykdommene sine. Likevel, mener hun at vi har en lang vei å gå for å bekjempe fordommer.

- Det eksisterer fortsatt en forestilling om at folk med spiseforstyrrelser alltid er undervektige, og alltid er jenter. Det stemmer ikke.

Bloggeren blir ofte kontaktet av personer som forteller og sine egen problemer, og ber om råd og støtte. Hun prøver å hjelpe alle, og deler generelle råd og støttemeldinger på bloggen sin og på Instagram. Snart skal hun også gi ut bok.

- Jeg får utrolig mange fine meldinger av folk som synes at jeg og det jeg gjør er inspirerende og hjelpsomt. Det betyr utrolig mye for meg.