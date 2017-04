Dommer beordrer obduksjon etter «grusom» henrettelse

En føderal dommer har beordret obduksjon av Kenneth Williams, som ble henrettet i Arkansas torsdag. Williams’ advokat beskriver henrettelsen som grusom.

Williams var dømt for drap og ble henrettet med giftsprøyte torsdag.



Advokat Shawn Nolan sier at Williams tre minutter ut i henrettelsen begynte å hoste, rykke og spenne seg mot beltene som holdt ham mot benken den dødsdømte ligger på.

Mindre enn 24 timer etter at Williams ble erklært død, besluttet dommer Kristine Baker at 38-åringen skal obduseres. Det skal også tas blod- og vevsprøver som skal bevares. Advokatene var raskt ute med å kreve at alle fysiske bevis fra liket skulle tas vare på. En annen dødsdømt fange, som etter planen også skulle blitt henrettet torsdag, leverte inn begjæringen som nå har fått medhold.

Guvernøren i Arkansas avviste å granske henrettelsen, mens den føderale dommeren altså mener at den døde må undersøkes nærmere.

Fire henrettelser

Williams var den fjerde som ble henrettet i delstaten Arkansas i løpet av en uke. Opprinnelig hadde myndighetene planlagt å fullbyrde åtte dødsdommer i løpet av halvannen uke, men juridiske innvendinger førte til at fire av dem ble utsatt eller avlyst.



Begrunnelsen for det som har blitt omtalt som samlebåndshenrettelser, er at delstatens beholdning av ett av medikamentene i giftsprøyten går ut på dato ved månedsskiftet.

Mange delstater har problemer med å skaffe nye forsyninger fordi produsentene ikke vil at deres produkter skal brukes til å ta livet av mennesker.

Samlebånd

Henrettelsene i Arkansas begynte med injeksjon av legemiddelet midazolam, som skal gjøre personen bevisstløs så vedkommende ikke føler smerte. Deretter injiseres ytterligere to legemidler for å lamme muskler og stanse hjertet. Det er midazolam-beholdningen som er i ferd med å gå ut på dato.

Guvernør Asa Hutchinson har også sagt at han ikke ser noen grunn til å endre henrettelsesprosessen og at tidligere rettskjennelser har støtte bruken av midazolam. (NTB)