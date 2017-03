Dommer blokkerer innreiseforbud. Trump: - Vi skal kjempe mot denne forferdelig avgjørelsen, helt opp til Høyesterett

(Dagbladet): - Vi kommer til å kjempe mot denne forferdelige avgjørelsen. Vi kommer til å ta dette så langt vi må, helt opp til Høyesterett. Vi kommer til å vinne, sa Donald Trump under et valgmøte i Nashville natt til torsdag norsk tid.

Det er hans svar på at dommer Derrick Watson på Hawaii stanser iverksettelsen av det nye innreiseforbudet til Donald Trump, som etter planen skulle tre i kraft torsdag.

Vil gå tilbake til den første

I kjennelsen fra dommer Watson stilles det spørsmål ved Trump-administrasjonens argumenter om at innreiseforbudet er motivert av sikkerhetsinteresser, skriver nyhetsbyrået AP.

Dommeren understreker også at Hawaii vil lide økonomisk dersom presidentordren hindrer studenten og turister i å komme til Hawaii, og han skriver at det er sannsynlig at Hawaii vil nå fram med påstanden om at innreiseforbudet bryter med det første grunnlovstillegget, som beskytter folk fra religiøs diskriminering.

Men en svært offensiv Trump var ikke nådig da han omtalte dommerens avgjørelse under valgmøtet i Nashville.

Trump sa at det er en presidents rett å bestemme om folk som antas å utgjøre fare for USA skal hindres i komme inn i landet.

- Hvis han (presidenten, journ.anm) mener at det er fare der ute, så kan han eller hun, den som er president, si: Ikke nå, folkens. Vi har nok problemer, sa Trump, før han stilte publikum et spørsmål med relativt skarp sarkastisk brodd.

- Dere tror ikke at dommeren gjorde dette av politiske årsaker, gjør dere? Neeeei.

Trump mener avgjørelsen får USA til å se «svake ut».

- Og tro meg, det er vi ikke lenger, sa Trump.

Han åpner for at han nå kan komme til å gå tilbake til den første presidentordren, som ble stoppet av en dommer i Washington, og ta den saken helt opp til Høyesterett.

- Jeg tror vi burde gå tilbake til den første og gå hele veien. Faren er klar, loven er klar, behovet for min presidentordre er klar, sa Trump.

Revidert innreiseforbud

Trumps opprinnelige innreiseforbud omfattet personer som har statsborgerskap i sju hovedsaklig muslimske land: Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen.

I Trumps reviderte innreiseforbud er Irak fjernet fra lista, i tillegg slipper personer fra de aktuelle landene, som har visum eller oppholdstillatelse i USA, inn i landet. Det risikerte de å ikke gjøre sist gang.

Presidentordren grunngir også mer i detalj hvorfor de aktuelle landene er blitt svartelistet.

Men endringene holder altså ikke for domstolen på Hawaii.

Sterkt kritisk

I kjennelsen fra Hawaii trekker dommer Watson fram Donald Trump og hans nære rådgiveres uttalelser om innvandring, og argumenterer for at det beviser at presidentordren intensjon var å diskriminere muslimer, skriver Washington Post.

Watson mener det vil være «stor sannsynlighet» for at innreiseforbudet bryter med Grunnloven.

«En objektiv observatør, opplyst av den spesifikke historiske konteksten, offentlige uttalelser og de spesifikke hendelsene som førte fram til utstedelsen av ordren, vil konkludere med at presidentordren ble utstedt med en hensikt om å disfavorisere en bestemt religion», heter det i kjennelsen fra dommeren.

Watson kom også med sterk kritikk av regjeringen, særlig for at den hevder at fordi forbudet ikke gjelder alle muslimer i verden, kan det ikke være diskriminerende mot muslimer.

«Forestillingen om at man bare kan utvise fiendtlighet mot en gruppe mennesker om man går etter alle på en gang er fundamentalt feil», konkluderer dommer Watson.