Dommer ga glødende ros til «sexrovdyr»: - Store menn gjør noen ganger dårlige ting

(Dagbladet): En dommer i Utah, USA, som omtalte en dømt voldtektsmann som en «god mann», står nå i en kryssild av klager, skriver BBC.

Dommer Thomas Low serverte sine oppsiktsvekkende bemerkninger under en straffeutmålingshøring, etter at en jury hadde funnet en tidligere mormonerbiskop skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt.

- Retten har ingen tvil om at han er en usedvanlig god mann ... men store menn gjør noen ganger dårlige ting, uttalte Low.

Ofrene og interesseorganisasjoner har sagt de vil sende inn formelle klager på dommeren, skriver The Salt Lake Tribune.

Minimum 15 år

Overgriperen ble dømt for ti tilfeller av seksuelle overgrep og en voldtekt som involverer to ofre.

Under den kontroversielle straffeutmålingen uttalte dommer Low:

- Jeg ønsker å gjøre det klart at retten er enig i dommen Jeg tror juryen har gjort det rette.

Deretter skal dommeren ha kommet med en rekke følelsesladde bemerkninger avbrutt av lange pauser. Han viste også til et brev skrevet på vegne av den tidligere mormonerbiskopen som Low uttrykte at han hadde blitt «usedvanlig rørt av».

Overgriperen ble like fullt dømt til minimum 15 år og opp til livstid i fengsel.

Et overgrepsoffer, som nå vil levere en formell klage på utahdommeren, sier til Utah Deseret News at hun ikke bare klager for seg selv, men for andre ofre der ute.

- Folk vil fortsatt ikke tro deg, folk vil fortsatt ta andres parti, og i dette tilfellet, ta gjerningsmannens parti, sier hun.

Den Utah-baserte menneskerettighetsgruppa Gjenopprett vår menneskelighet, uttaler også at de vil sende inn en klage mot dommeren som de mener har gitt «glødende ros til et domfelt sexrovdyr».

120 klager

Kontroversen startet tidligere i år da dommer Low tillot gjerningsmannen frihet mot kausjon i påvente av straffeutmålingen, til tross for at juryen allerede hadde funnet ham skyldig.

Klager på dommere i området håndteres av Utah Judicial Conduct Commission som, ifølge Associated Press, til nå har mottatt rundt 120 klager om saken.

I mars i år fikk den kanadiske dommeren Robin Camp sparken på grunn av oppførselen han utviste under en voldtektssak fra 2014.

I retten skal han blant annet ha stilt offeret følgende spørsmål: «Hvorfor kan du ikke holde beina dine samlet?»