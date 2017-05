Dommer presset polititopp: - Asker og Bærum har veldig mange meninger, så kommer Oslo-politiet og ikke vet noen ting

(Dagbladet): Eirik Jensens forsvarere har kalt inn visepolitimester i Oslo politidistrikt Roger Andresen som sitt andre vinte.

Andresen har en lang karriere i Oslo-politiet. Han begynte selv på narkotikaseksjonen i 1981 mens han studerte jus, og på sommeren tidlig i karrieren var han i URO-patruljen, den samme som Eirik Jensen. Seinere ble han både narkotikasjef, kriminalsjef og ordenssjef i Oslo-politiet.

I retten får Andresen flere spørsmål om hva ledelsen i Oslo-politiet kan ha visst om Eirik Jensen.

- Har du hørt noe om eller fått antydet at Eirik Jensen er korrupt? spør Jensen-forsvarer Arild Holden.

- Nei, og jeg sa vel i avhør at dét er to ting som ikke har vært i samme setning så lenge jeg har vært i politiet, sier visepolitimesteren.

Visste ingenting

I retten har det kommet fram Cappelen har vært i politiets søkelys i over 20 år, og at politiet i Asker og Bærum mistenkte ham for å stå bak storstilt hasjimport. Likevel ble han aldri tatt, og politiet i Asker og Bærum fryktet at Bærums-mannen hadde kontakter i Oslo-politiet.

En hendelse som har vært omtalt flere ganger i retten, er da Cappelen oppdaget spaningen på ham.

Asker og Bærum politidistrikt hevder at de så Eirik Jensen gå inn i Cappelens bil i 2000, kjøre en tur, for å så bli sluppet av igjen. Få minutter etter dette, skal Cappelen ha ringt inn til spaningsbilen og spurt: «Hvorfor spaner dere på meg?».

Både tidligere spaningsleder og politisjef i Asker og Bærum, Rolf Meyer og kriminalsjef Ketil Thue i Asker og Bærum har forklart at de har viderebrakt mistanken mot Jensen til politiet i Oslo. Polititoppene i nabodistriktet har også sagt det var en velkjent sak i Oslo og Asker og Bærum at Cappelen var en storimportør av hasj

Andresen sier han aldri har hørt om slike bekymringer.

Ville tatt affære

- Hva gjør du hvis du får vite at dere har en politimann som lekker og avslører skjulte operasjoner? spør Holden.

- Hvis det var en opplysning med substans i ville jeg tatt affære. Da er Spesialenheten et sted å gå.

Andresen blir presset av dommer Kim Heger på hvordan disse bekymringene ikke kan ha nådd til topps i Oslo-politiet hvis det var så alvorlige som politiet i nabodistriktet hevder.

- Særlig på narkotika var det ikke et bra forhold mellom Oslo og Bærum, men det er veldig lenge siden og det er ikke slik nå. Det er den eneste forklaringen jeg kan ha, sier han.

Tingrettsdommer Kim Heger stusser på det hele:

- Asker og Bærum har veldig mange meninger, så kommer Oslo-politiet og ikke vet noen ting, sier dommeren.

- Så han ikke hadde det bra

Han sier han ikke har hørt noe negativt om Jensens arbeidsmetoder eller at han hadde usunn kontakt med kriminelle.

Han sier han kunne se at Jensen ikke hadde det bra. En opprivende konflikt mellom Jensens og hans nye sjef på seksjon for organisert kriminalitet (org. krim), Einar Aas, eskalerte voldsomt og Jensen ble til slutt «sparket oppover» i politimesterens rådgivende stab.

- Eirik ville ikke meddele mye, men han fikk et inntrykk av at han ikke var særlig godt likt på org.krim. Som gamle kolleger ville jeg oppleve at jeg var en person han kunne snakke med.

- Vet du noe hva som var problemet? spør Holden.

- Nei, det gjør jeg ikke, men jeg forsto at det var et problem. Jeg forsto at han ikke hadde det bra, sier Andresen.

- Det er blitt sagt at Jensen hadde et forferdelig rykte på org. krim. Vet du noe om dette angivelige ryktet?

- Jeg har prøvd å vrenge hodet for å tenke hva jeg har opplevd. Jeg kan ikke si det har nådd meg som kriminalsjef, narkotikasjef eller ordenssjef, sier han.

Visste ikke om Cappelen

Andresen sier han ikke kjente til at Jensen hadde kontakt med Cappelen eller hvem Cappelen var. Han sier imidlertid han kan ha hørt om navnet Thorud - som var Cappelens tidligere navn - da han jobbet på narkotika på 80- og 90-tallet, men at han ikke kobler dette til Cappelen.

- Som narkotikasjef og kriminalsjef er du mer en administrativ sjef. Du har ikke den kunnskapen om de enkelte kriminelle og de enkelte kilder, sier Andresen.

Han sier han ikke visste noe om mistanke mot Jensen før han ble pågrepet i februar 2014. Da Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013, begynte imidlertid etterforskningen å rulle.

- Jeg mente det var noe på gang den gangen, men visste ikke hva det var. Når du har jobbet så lenge i politiet som jeg har gjort og gått alle trappetrinnene får du en nese for hva som skjer bak lukkede dører. Det var sånn vi begynte å ane. Jeg mener det kanskje var rett før jul 2013, sier Andresen.

Tiltalen mot Jensen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler.



Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans.

I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.

Jensen nekter straffskyld.