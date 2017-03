Dommer slår knallhardt ned på religiøs kampanje: «Gutter har penis, jenter har vulva. Ikke la dem lure deg»

(Dagbladet): En dommer i Spanias hovedstad Madrid nekter å la den oransje bussen kjøre gjennom byens gater. Synet av bussen førte til massiv kritikk mot organisasjonen bak, etter at den kjørte rundt i Madrids gater mandag, skriver Euronews.

Årsaken var den nedsettende teksten rettet mot transpersoner, som er klistret opp langs hele langsiden av den iøyefallende bussen:

«Gutter har penis, jenter har vulva. Ikke la dem lure deg. Hvis du er født som mann, så er du en mann. Om du er en kvinne, så vil du fortsette å være det», kan man lese på siden av bussen.

Angeles Alvarez, likestillingstalsperson for det spanske sosialistiske arbeiderpartiet, er blant de som reagerer kraftigst på kampanjen.

- Dette er en hatkampanje som er basert på intoleranse, sier Alvarez ifølge den spanske avisa El Pais.

Ordfører Manuela Carmena sier at byrådet ønsker bussen ut av byen «så fort som mulig, ifølge BBC

- Man lærer dette på skolen

Etter voldsomme reaksjoner valgte politiet å stoppe bussen mandag, før den ble tauet til en tomt i utkanten av byen. Der har den stått parkert siden tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

BBC kan imidlertid melde at hovedårsaken til at bussen ble tauet bort, er at den bryter med Madrids regler for reklame som vises utendørs.

Bussen ble chartret av den katolske gruppa HazteOir, som grovt oversatt betyr «la din stemme bli hørt». Gruppa, som er trygt plassert på ytre høyre fløy politisk, raser mot avgjørelsen om å utestenge bussen fra Madrid. De hevder beslutningen er ulovlig og i strid med ytringsfriheten.

- Dette uttrykker bare et biologisk faktum, som man lærer på skolen, sier gruppas leder, Ignacio Arsuaga til BBC.

Likevel vil de nå vurdere å endre ordlyden i meldinga som fremkommer på bussen. De har imidlertid ingen planer om å ende kampanjen med det aller første, og undersøker nå muligheten for å skaffe seg en ekstra buss.

- Vi kommer til å anke saken, og samtidig anmelde Madrids venstreekstreme ordfører, sier han videre og forteller at de har planer om å besøke ni spanske byer på deres «informasjons»-turné

- Ingen plass for dem her

Ordføreren i Barcelona, Ada Colau, har allerede gjort det klinkende klart at bussen ikke er velkommen i byen.

- Det finnes ingen plass for LHBT-fobiske busser i Barcelona. Vi vil at våre barn skal vokse opp med frihet og uten hat, skriver hun på Twitter.

Protesten er antatt å være et motsvar til en kampanje som støtter transpersoner. Forrige måned dukket det opp plakater i flere spanske byer med teksten «Det finnes jenter med peniser, og gutter med vaginaer. Så enkelt er det», skriver Euronews.

En Barcelona no hay lugar para autobuses lgtbfóbicos. Queremos q nuestros/as niñas/os crezcan en libertad y sin odio https://t.co/PhWWWF0Wqn — Ada Colau (@AdaColau) 28. februar 2017