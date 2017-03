Dommer til voldtektsoffer: - Hvorfor kan du ikke holde beina dine samlet?

(Dagbladet): I september i fjor skrev Dagbladet om hvordan den kanadiske dommeren Robin Camp havnet i hardt vær etter å ha vært administrator i en voldtektssak fra 2014.

I retten skal han blant annet ha stilt offeret følgende spørsmål: «Hvorfor kan du ikke holde beina dine samlet?»

Nå er det klart at han trekker seg fra sitt embete bare timer etter at et disiplinærutvalg anbefalte at han skulle få sparken.

Utvalget konkluderte med at Camp hadde «snakket til den unge kvinnen på en måte som var både nedverdigende, ydmykende og respektløs».

I en uttalelse fra Camp heter det at han «vil beklage til alle som følte seg støtt av mine kommentarer». Det skriver britiske The Guardian.

Utvalget la også stor vekt på den da 19 år gamle kvinnens forklaring. Hun fortalte at hun sleit med selvmordstanker etter Camps behandling av henne, og at han fikk henne til å føle at alt var hennes feil.

Robin Camp er fra Sør-Afrika, men flyttet til Calgary i Canada i 1998. Ifølge ham selv hadde han ikke forstått loven godt nok.

- Jeg visste ikke hva jeg ikke visste, sa dommeren på spørsmål fra to etterforskere da de spurte om hvorfor han ikke bruker penger på juridisk etterutdanning om Canadas lov om seksuelle overgrep, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Dette er bare tredje gang siden 1971 at disiplinærutvalget har anbefalt justisministeren å sparke en dommer. Begge gangene valgte dommeren å si opp før oppsigelsen.