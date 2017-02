Dommeren rystet av Cappelens møte med politiet: - Det er bare rør her

(Dagbladet): Spesialenheten avslutter i dag sin utspørring av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50). Deretter vil forsvarerne i saken spørre ut Cappelen.

I dag ble det gjennomgått et referat fra et møte Cappelen hadde med Eirik Jensen (59) og to av hans kolleger i 2012 i forbindelse med rapporten «Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer». Der ble Cappelen intervjuet av Jensen, kriminolog Roger Stubberud, som den gang jobbet i politiet og politioverbetjent Rune Rekdal. Stubberud har overlevert Spesialenheten et referat fra møtet, der Cappelen blir kalt for «Erik», som også er hans mellomnavn.

Det framgår av referatet at «Erik» har en karriere som omsetter av store mengder hasj til Norge og at han har vært leddet mellom produsenter og mottaket i Norge. Men, det bare fram til 2000.

Tipset politiet

Det går videre fram av referatet, som var informasjon fra Cappelen, at narkotikasmuglingen endret seg for «10-15» år siden. De norske bakmennene ble borte, og marokkanerne overtok kjeden, fra produksjon til salg og at afrikanske unge gutter ble synlige i bybilder.

Cappelen informerte også politiet om forholdene i Nederland, hvor myndighetene skal ha reagert på at marokkanere har tatt over hele kjeden. Cappelen hevdet i møtet at nederlendere ga donasjoner til kommunene i Nederland, men at nå som marokkanere har tatt over markedet, forsvinner hele fortjenesten ut av landet.

Det framgår av referatet at det innføres om lag 25-30 tonn hasj i året og at det er noen få marokkanske nettverk som styrer markedet. Det er samarbeid mellom nettverk fra tidligere Jugoslavia og marokkanere. Infrastrukturen er godt utbygget og transporter blant annet kommer med kontainere via båt.

Han tipser så politiet om å se på personer med andre etniske bakgrunner, de som driver med mat, bil og andre virksomheter som i utgangspunktet ser lovlige ut. Dette sa Cappelen i møte kunne være personer som stilte garanti for store hasjleveranser.

Avledning

Cappelen hevder han ga deler av informasjonen for å lede oppmerksomheten bort fra seg selv. Ifølge Bærums-mannen visste de to andre politimennene godt hvem han var, og at han ble med på møte fordi Jensen ønsket å ha ham med.

Jensen har tidligere forklart at han ville intervjue Cappelen fordi han åpenbart hadde kompetanse om det kriminelle miljøet. Samtidig har Jensen sagt at han ikke visste at Cappelen drev med kriminalitet.

I referatet står det ingenting om leveranser fra Spania og Nederland, ingenting om transport av hasj med trailere eller personbiler. Det står heller ikke noe om etniske nordmenns rolle i hasjvirksomhet. Alle metoder som Cappelen brukte i hasjsmuglingen.

- Er det riktige opplysninger det som framkommer her? spør tingrettsdommer Kim Heger.

- Det er noe i det. Men det er egentlig allmen kjent. Det er ikke noe nytt som står her, sier Cappelen.

Cappelen mener han ikke ga noe interessant informasjon, og at mye av det han sa var en avledning.

- Det er riktig det som står, men det mangler en del, sier han.

- Ikke interessert i meg

Heger presser Cappelen på om han løy for politiet i møte

- Det står her at du holdt på med virksomheten fram til år 2000. Hvor kom det årstallet fra?

- Det var det jeg forklarte under møtet.

- Hvorfor 2000?

- Det var politifolk jeg snakket med. Jeg kunne ikke si at jeg var storimportør av hasj.

- Hadde dere snakket om foreldelse? Det er skummelt å si at «jeg var storimportør av hasj i 2000».

- Ja, men de var ikke interessert i det.

- Sitter rystet tilbake

Retten gikk til pause uten å nevne rapporten videre, men da retten igjen ble satt etter en pause, kom Heger tilbake til referatet.

- Vi kommer ikke utenom dette referatet fra dette møtet. Vi sitter rystet tilbake, selv om det nå ikke er så mye som overrasker lenger, sier tingrettsdommer Kim Heger etter pausen.

Ifølge referatet sier blant annet Cappelen til politiet at nederlandske myndigheter reagerte på at nederlenderne ikke lenger styrte hasjmarkedet i like stor grad selv, fordi nederlendere ga penger tilbake til kommune og lokalsamfunn.

- Det er bare rør. Det er bare noe jeg sa der og da.

- Hvor kommer dette fra? Dette er også bare rør? Du sier også at man må holde øye med personer som har mye penger i de etniske miljøene?

- Nei, det er bare noe jeg sa der og da. Egentlig bare for å holde fokus borte fra meg selv, sier Cappelen på det krasse spørsmålet fra dommer Heger.

- Er det noe her som stemmer?

- Ja, at markedet endret seg for 10-15 år siden. Marokkanere tok mer og mer over, og unggutter begynte å selge, sier Cappelen.

- Virker som du har sittet og sett på «Narcos»

Cappelen sier at det ikke nødvendigvis er noe nytt i det han fortalte politiet i møtet. Heger er imidlertid mer kritisk.

- Jo, det er bare rør her. Det virker som du har sittet og sett på «Narcos» her, og så forteller du dette til politiet. Er det bare noe du dikter?

- Ja, sånn .... Kan ikke si det bare er dikting, men kan ikke si det er helt etterrettelig, svarer Cappelen.

- Det er ikke noe holdepunkter?

- Nei, det er vel ikke det, sier Cappelen.

Ifølge Cappelen ble han av de tre politifolkene ikke spurt om konkrete personer eller navn, men at møtet handlet om helt generelle ting. Heger reagerer blant annet på at Cappelen har nevnt «etniske» miljøer som marokkanere og tidligere jugoslavere og ikke nordmenn.

- Det forbauser oss. I det hele tatt hele referatet forbauser oss, sier dommeren.

Tiltalen: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler. Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans. I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten. Jensen nekter straffskyld, og sier den omfattende kontakten dem imellom dreide seg om Cappelens rolle som kilde og informant.