Dømt for å ha knivstukket samboerens eksmann

En 47 år gammel mann er i Tønsberg tingrett dømt til sju måneders fengsel etter et basketak, der samboerens tidligere ektemann ble stukket med kniv.

Tre måneder er gjort betinget i dommen fra Tønsberg tingrett. Mannen må også betale offeret 11 500 kroner i oppreisning og erstatning samt 5000 kroner i sakskostnader, skriver Sandefjords Blad.

Offeret ble knivstukket i tinningen og armen.

Gjerningsmannen er samboer med offerets tidligere kone. Voldshendelsen fant sted 3. september i fjor hjemme hos en av parets naboer i Stokke i Vestfold. Den tiltalte og samboeren forklarte at eksmannen har truet og plaget dem, men naboen forklarte for politiet at det var kvinnens samboer som var mest oppviglende under slåsskampen.

Både paret og naboen hadde drukket alkohol.

