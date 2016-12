Dømt for å ha solgt metadon til Cappelen

(Dagbladet): Da politiet slo til mot boligen til hasjbaron Gjermund Cappelen den 19. desember 2013 fant de to millioner kroner i kontanter, klokker verd et par millioner, smykker og vesker til halvannen million, og 114 flasker metadon av største styrke.

Cappelen hadde kjøpt metadonen på gata, to måneder før han ble arrestert. Langeren ble dømt til sju måneders fengsel i Asker og Bærum tingrett i august måned.

Belyser helsetilstanden

Dagbladet får bekreftet at metadonen blir et tema i rettssaken tidligere politimann Eirik Jensen og narkobaron Gjermund Cappelen, som starter i Oslo tingrett 9. januar. Eirik Jensens forsvarere vil belyse Cappelens behov for metadon og hans helsetilstand i ukene etter at han ble plassert i cella i Ila fengsel. Det var i denne perioden Cappelen skal ha bestemt seg for å dra Jensen inn i sitt hasjimperium.

Etter det Dagbladet erfarer vil forsvarerne stille spørsmål ved om Cappelen inngikk en form for avtale med politiet, og om han hadde rus- og abstinensproblemer før han begynte å forklare seg om Jensen.

Legenotat

Jensens forsvarere, advokatene John Christian Elden og Arild Holden ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet. Cappelens advokat, Benedict de Vibe tar det hele med ro.

- Cappelens helsetilstand vil bli belyst i retten. Fengselslegen skrev i januar 2014 et notat der det fremkommer at Cappelen hadde god allmentilstand. Cappelen hadde hatt noen abstinenser, men dette kunne han håndtere, sier de Vibe til Dagbladet.

300 kroner flasken

114 flasker metadon ble funnet i en original pappemballasje hjemme hos Cappelen. Politiet sporet flaskene tilbake til et apotek på Bekkestua og avslørte hvem langeren var. Men han hadde stukket fra landet. Den 45 år gamle, uføretrygdede mannen av utenlandsk opprinnelse ble arrestert da han ankom Gardermoen i april i år. Gjennom en felles bekjent hadde mannen kommet i kontakt med Cappelen, som flere ganger kjøpte metadon for 300 kroner per flaske, fremkommer det i dommen fra Asker og Bærum tingrett.

«Flasker»

Cappelen hadde lagret mannens telefonnummer under navnet «flasker». Begge erkjente forholdet i retten og var enige om at Cappelen hadde kjøpt flasker tre-fire ganger, men de kunne ikke anslå antallet.

Retten menerat det anslaget de to oppga er meget forsiktig, basert på sms og samtalekontakten mellom de to.

Cappelen forklarte i retten at han slet med rusmisbruk fra midten av 1990-tallet og at han fra 2005 benyttet metadon i stedet for andre rusmidler for å kontrollere misbruket.

Røyket heroin

Langeren forklarte at han heller likte å røyke heroin fremfor å ta metadon og derfor hadde mye til overs som han kunne selge til Cappelen.

Tre måneder av straffen ble gjort betinget.

- Cappelen tok ikke metadon regelmessig og misbrukte ikke narkotika da han ble arrestert. Det har etter hvert gått bra med Cappelen og det er mange år siden han misbrukte heroin, sier advokat de Vibe.