Donald Trump: - Så lenge atomvåpen eksisterer, skal vi ha flest

(Dagbladet): Donald Trump sier landet trenger mer atomvåpen for å sikre posisjonen som verdensleder, skriver Reuters, som har intervjuet presidenten.

I intervjuet sier han at han gjerne skulle sett en verden uten atomvåpen.

- Men vi skal aldri ligge bak et annet land - uansett om det er et vennlig land - i form av kapasitet på atomvåpen, sier han.

Saken fortsetter under videoen.

- Det ville vært flott om ingen land hadde atomvåpen, men så lenge det eksisterer i enkelte land, så skal vi ha flest, sier han.

Trump har sagt det samme tidligere. Allerede i desember, før han tiltrådte som president, tvitret han lignende budskap. Da skrev han at USA må forsterke og utvikle sin atomvåpenkapasitet, skriver NTB.

Den 20. januar tok Trump over verdens farligste koffert. Det er denne kofferten, i skinn og med en vekt av 20 kilo, som inneholder kodene og instruksene for hvordan gjennomføre et atomangrep.

Å bære kofferten er jobb delt mellom fem militære medhjelpere, en fra hver gren av de amerikanske væpnede styrkene.