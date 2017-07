Donald Trump hyllet Polen - og fikk trampeklapp fra den polske fanskaren

(Dagbladet): Til stor jubel gikk presidenten på talerstolen i den polske hovedstaden. Flere tusen hadde tatt turen for å se Trump tale. Talen fant sted på et torg i Warszawa, som sto sentralt i det polske opprøret mot nazistene under andre verdenskrig.

Trump startet talen med å takke statslederne han møtte tidligere i dag og hyllet Pole ved å blant annet si at den «polske sjela er sterk» og henviste til da landet ble invadert under andre verdenskrig.

Deretter snakket Trump om trusler som truer Vesten, som terror.

- Det finnes trusler mot Vesten. Det er trusler vi må konfrontere og vinne. EU og USA har måttet lide nok gjennom etter det ene etter det andre terrorangrepet. Våre grenser vil alltid være stengt for terrorister, sa Trump og viste til da han var i Saudi-Arabia i juni på et toppmøte som samlet 50 ledere fra muslimske land.

Presidenten sa at man ikke kan forvente at terroristene godtar verdiene man har i Vesten: frihet.

- Vil ikke skuffe

- Vesten ble ikke grunnlagt av reguleringer, men fordi folk følger drømmene sine. Vi må være i stand til å forsvare oss selv og våre samfunn. Hvis vi ønsker at de skal mislykkes, så vil de mislykkes, sa Trump og fortsatte:

- Hvis vi feiler, så vil våre samfunn aldri eksistere igjen. Vi vil ikke skuffe. Så lenge vi kjenner historien vår, vet vi hvordan vi skal bygge framtida.

Flere ganger, under Trumps kunstpauser, fikk presidenten trampeklapp og jubelrop fra den polske fanskaren.

Donald Trump la igjen vekt på NATO og at flere NATO-land er nødt til å betale større andel av regninga enn det de har gjort tidligere. Polen er ett av få NATO-land som møter de finansielle kravene.

- Vi må også huske at forsvar ikke bare er penger, men også vilje, sa Trump.

- Visjon

Nasjonal sikkerhetsrådgiver sa følgende før Trump gikk på scenen:

- Han vil legge fram en visjon, ikke bare for Amerikas fremtidige forhold til Europa, men fremtiden for vår transatlantiske allianse og hva det betyr for amerikansk sikkerhet og velstand, sa H.R. McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, før Trump forlot USA.

Det er satt opp barrierer i den polske hovedstaden og politiet er i økt beredskap i påvente av besøket. Trump skal møte den polske presidenten Andrzej Duda, som i likhet med Trump er kjent for sin populistiske retorikk.

- Trussel fra Russland

Polens ambassadør til USA, Piotr Wilczek, sier til CNN at Trumps besøk kommer på et avgjørende tidspunkt i historien.

- Trusselen Russland utgjør, kan ikke understrekes nok, sier Wilczek.

Trump skal også møte ledere for tolv østeuropeiske land som deltar på et møte for nasjoner som grenser til Adriaterhavet, Østersjøen og Svartehavet.

Samtalene vil dreie seg om det amerikanske militære nærværet i Øst-Europa i møte med det landene opplever som russisk aggresjon. Infrastruktur og energi står også på dagsordenen.

Tidligere i dag holdt Donald Trump og den polske presidenten Andrzej Duda pressekonferanse. Der snakket presidentene om samarbeidet, NATO og Nord-Korea.

(Dagbladet/NTB)