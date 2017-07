Donald Trump kalte ham «Psycho Joe». Nå melder den kjente TV-personligheten seg ut av Det republikanske partiet

Tidligere medlem av Kongressen og programleder for «Morning Joe», Joe Scarborough, sier han vil melde seg ut av Det republikanske partiet.

Scarborough har blitt en skarp kritiker av president Donald Trump. Tirsdag sa han i et talkshow på CBS at han er nødt til å bli uavhengig.

- Uavhengig

Han deltok på TV-showet med sin medprogramleder fra «Morning Joe» Mika Brzezinski, som har fått kraftig kritikk fra den amerikanske presidenten den siste tiden.

Trump beskrev Brzezinski som dum, gal og blødende etter ansiktsløftning. Han kalte hennes makker Joe Scarborough for «Psycho Joe».

- Jeg er en republikaner, men jeg kommer ikke til å være en republikaner mer. Jeg må bli uavhengig, sa Scarborough i intervjuet.

Feiden mellom Trump og TV-personligheten Scarborough og hans forlovede Mika Brzezinski, som også jobber for MSNBC, har pågått en stund, men tiltok i styrke i juni.

«Gale Mika»

I en Twitter-utblåsning 29. juni ble Brzezinski omtalt som «gale Mika med lav IQ», etter at hun kritiserte presidentens administrasjon

«Jeg har hørt at programmet «Morning Joe» med sine dårlige seertall har snakket stygt om meg (jeg ser ikke på det lenger)», skrev Trump på Twitter.

Videre skrev presidenten: «hvordan har det seg da at gale Mika med lav IQ, sammen med psyko Joe, kom til Mar-a-Lago tre dager på rad rundt nyttår og insisterte på å bli med meg».

Trump skrev videre at Brzezinski «blødde stygt etter en ansiktsløftning», og at han sa nei til de to.

Noen få dager seinere gikk de to journalistene ut og hevdet at Trump og Det hvite hus forsøkte å presse dem til å endre nyhetsdekningen sin.

Presset med artikkel

Det hvite hus skal ha truet med en ufordelaktig artikkel i National Enquirer, en tabloidavis som ofte fremmer Trumps agenda.

«Vi fikk en telefon: «Hei, National Enquirer kommer til å kjøre en negativ historie om dere». Og de sa «hvis dere ringer presidenten og beklager dekningen deres, så vil han plukke opp telefonen og legge denne saken død», sa Scarborough på sitt eget program.

Ifølge ham skal «tre personer helt øverst i administrasjonen» ha ringt ham.

- Det kom stadig vekk telefoner, og de sa «Ring. Du må ringe. Vær så snill og ring. Kom igjen, Joe. Ta opp telefonen og ring ham».

Trump, som selv hevder han har sluttet å se på programmet, svarte på påstandene på Twitter.

«Så på «Morning Joe», som har lave seertall, for første gang på lenge. FAKE NEWS. Han ringte meg for å stoppe en artikkel i National Enquirer. Jeg sa nei. Dårlig program», tvitret Trump.

Scarborough på sin side svarte på Trumps tweet.

«Nok en løgn. Jeg har meldinger fra dine rådgivere og telefonlogger. Loggene viser at jeg ikke har snakket med deg på mange måneder», tvitret journalisten.

Avisa avviser

National Enquirer publiserte en negativ artikkel om de to journalistene i juni, men avisa har avvist alle påstander.

- Vi har ikke noe kjennskap til diskusjoner mellom Det hvite hus og Mika om vår artikkel, sa avisas sjefredaktør, Dyland Howard.

(Dagbladet/NTB)