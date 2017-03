- Donald Trump misfornøyd med svigersønnens skiferie

(Dagbladet): Det har i aller høyeste grad vært en tøff uke for USAs 45. president Donald Trump (70).

Det startet mandag, der FBI-sjef James Comey og NSA-sjef Michael Rogers møtte i høring i Kongressen om Russlands angivelige innblanding i det amerikanske presidentvalget. De bekreftet at flere personer i Trumps nettverk etterforskes for å ha hatt roller i russernes forsøk på å hjelpe Trump fra til seier.

Samtidig avviste de påstander Trump selv kom med om at han kort tid før presidentvalget ble avlyttet av Barack Obama.

Kushner-fravær

Det ble ikke noe bedre fredag. I et ambisiøst forsøk, prøvde Trump å leve opp til et av sine klareste valgkampløfter, nemlig å skrote og erstatte den mye omtalte helsereformen til Obama, Obamacare. Trump og ledelse i Det republikanske partiet, klarte imidlertid ikke å samle nok stemmer til å få flertall før avstemningen i Representantenes hus, og valgte heller å trekke forslaget.

Mange ser på det som et stort nederlag for Trump og partiledelsen, som har brutt sitt største valgløfte. Mange mener Trump framsto som inkompetent ved å ikke få gjennom forslaget - selv om hans rådgivere og støttespillere jobbet hardt de siste dagene for å få nok stemmer i land.

Men én rådgivers fravær var tydelig: nemlig Trumps svigersønn og nære rådgiver, Jared Kushner (36). Mannen som er gift med Donald Trumps eldste datter Ivanka (35), har stillingen som seniorrådgiver i Det hvite hus, men under drakampen om ny helsereform var han stort sett ikke til stede.

Skiferie



Han og kona var nemlig på familieferie med de to andre Trump-barna, Donald Trump jr. (39) og Eric Trump (33), og deres familier. Fram til torsdag var presidentbarna skieldoradoet Aspen i Colorado. Kushner var først å se i Det hvite hus fredag, da alt allerede tydet på at lovforslaget kom til å falle gjennom.

At akkurat Kushner var borte, skal ha gjort Trump opprørt, skriver CNN.

- Trump er misfornøyd med at hans svigersønn og seniorrådgiver ikke var til stede i denne skjebnesvangre uka, sier en kilde nær presidenten til kanalen.

En talsmann fra Det hvite hus nekter at presidenten er frustrert på Kushner.

Det er ikke helt klart hva slags rolle Kushner - som ikke har noen politisk bakgrunn - skulle hatt i utformingen av den nye helsepolitikken.

Ivanka og resten av Trump-klanen tok farens private Boeing 757 i løpet av helga, mens Kushner fløy til Colorado mandag. På tirsdag ble han avbildet på svigerinna Lara Trumps Instagram-side fra en fjelltopp.

Samtidig gjorde Trump-rådgiverne Steve Bannon, Kellyanne Conway, stabssjef Reince Priebus og visepresident Mike Pence alt de kunne for å få nok stemmer, uten å lykkes.

⛷ Et innlegg delt av Lara Trump (@laraleatrump) tirsdag 21. Mars. 2017 PDT