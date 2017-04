Donald Trump møter Palestinas president

(Dagbladet/NTB): Donald Trump skal møte Mahmoud Abbas. Det opplyser talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, ifølge NTB.

De to hadde kontakt over telefon kort tid etter at Trump ble president i USA.

- President Donald Trump inviterte president Abbas til å besøke Det hvite hus med det aller første, opplyste en talsmann for Abbas etter telefonsamtalen i februar.

Nå er selve tidspunktet for møtet klart.

Trump har alt hatt besøk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus, og han lovet før han ble valgt å føre en langt mer israelvennlig politikk enn forgjengeren Barack Obama.

Abbas har på sin side sagt at han ønsker å samarbeide med USA for å få til en fredsløsning med Israel.