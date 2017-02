Donald Trump ringte Jens Stoltenberg søndag

(Dagbladet): Donald Trump har brukt søndagen på å snakke med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Det melder Det hvite hus i en pressemelding.

Trump-administrasjonen sier samtalen handlet om «USAs sterke respekt for NATO», og at Trump og Stoltenberg diskuterte hvordan man best kunne oppfordre alle NATO-allierte til å imøtekomme alle sine forpliktelser hva gjelder pengebruk på forsvarsmateriell.

Pengeprat

Dette har vært et av Trumps store horn i siden til NATO, og den nyvalgte presidenten har flere ganger gjort det klart at europeiske NATO-land ikke kan basere sine forsvarspolitikk på at USA skal hjelpe dem i en eventuell konfliktsituasjon.

Ifølge Det hvite hus' pressemelding snakket Trump og Stoltenberg også om mulighetene for en fredelige løsning på Ukraina-konflikten. Partene skal også ha blitt enig om å fortsette sin «tette koordinering og samarbeid», som står står i pressemeldingen, når det gjelder å møte alle sikkerhetsutfordringene som NATO nå står overfor.

Under telefonsamtalen skal Trump også ha lovet den tidligere norske statsministeren å delta i et NATO-toppmøte i mai i år.

Jens om Donald

Da Dagbladet møtte Jens Stoltenberg nylig insisterte den tidligere Ap-lederen på at USAs nyvalgte president ønsker et sterkt NATO.

- Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO. To verdenskriger har lært oss at stabilitet i Europa er viktig for amerikansk sikkerhet. Den eneste gangen vi har utløst vår kollektive forsvarsbestemmelse, artikkel 5, var etter et angrep på amerikanerne. Hundretusener av europeiske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. Mange har mistet livet i en operasjon som var et svar på angrepet mot USA.

Stoltenberg sa også at han ønsket å lede NATO uansett hvilke endringer Trump måtte ønske seg i organisasjonsstrukturen.

Trump sa blant annet i valgkampen i fjor at USA med ham i førersetet ikke er villig til å gi hundre prosent garanti for at et NATO-land som blir angrepet umiddelbart får hjelp av alliansen.

Trump-kritikk

Trump kritiseres for tida for sitt kontroversielle innreiseforbud for borgere fra syv spesifikke land med primært muslimske innbygere. En føderal dommer i USA har stanset innreiseforbudet etter et søksmål fra delstatene Washington og Minnesota mot forbudet.

Trump varslet umiddelbart at dommerens kjennelse ville bli anket.

Trump får også kritikk fra både republikanere og demokrater etter et intervju med Fox News søndag. Presidenten viste ingen tegn til å følge krav fra eget parti om å tone ned støtten til den russiske presidenten, Vladimir Putin:

- Jeg respekterer ham. Vel, jeg respekterer mange personer, men det betyr ikke at jeg kommer til å gå overens med dem, sa Trump til reporter Bill O’Reilly.

- Jeg vet ikke om noen andre regjeringsledere som er drapsmenn, spør O'Reilly.

- Vel, se på hva vi har gjort også. Vi har gjort mange feil. Jeg har vært imot Irak-krigen fra begynnelsen.

Dagbladet oppdatere saken.