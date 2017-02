Donald Trump: - Ingen tvil om at vi vinner i retten

(Dagbladet): Fredag kveld, norsk tid, har USAs president Donald Trump holdt en pressekonferanse sammen med Japans president Shinzo Abe.

Der sa USAs president klart og tydelig at han er overbevist om at han en dag igjen vil kunne stenge USAs grenser og nekte personer fra sju land innreise.

- Ikke i tvil

Trumps begrunnelse for hvorfor det er en god idé å nekte mennesker fra de i hovedsak muslimske landene innreise - med mindre de har gyldig oppholdstillatelse i USA - er «landets sikkerhet».

Han sier derfor at han samtidig, nå som forbudet er satt til side av både en føderal dommer og den føderale ankedomstolen og det er lov å reise inn i USA samme hvor man er fra, vil sette inn ekstra sikkerhetstiltak.

- I tillegg kommer vi til å fortsette rettsprosessen. Jeg er ikke i tvil om at vi vinner i denne saken, sa han på pressekonferansen, gjengir Sky News.

Det var torsdag kveld at ankedomstolen konkluderte med at de opprettholder kjennelsen som opphevet innreiseforbudet.

Det gjorde Trump mektig irritert.

. VI SES I RETTEN, RIKETS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL! ropte han i store bokstaver på Twitter.

29 sider

Denne gangen er det altså Høyesterett han snakker om.

Retten har på sin side sagt at det ikke finnes bevis for at en eneste av borgerne til de sju rammede landene - Somalia, Iran, Irak, Libya, Sudan, Syria og Jemen - har gjennomført et terrorangrep i USA.

Over 29 sider kommer domstolen med en knusende avvisning av Trump-administrasjonens juridiske argumentasjon, skrev Dagbladet torsdag.

Trump og Abe har samtidig diskutert samarbeidet mellom Japan og USA. Den japanske statsministeren har med seg en svær investeringspakke tilsvarende 1 260 milliarder kroner som skal bidra til å skape nye jobber i USA, skriver DN.