Dortmund-sjefen: - Laget er i sjokk

(Dagbladet): Borussia Dortmunds direktør Hans-Joachim Watzke sier ifølge ESPN at spillerne hans er i sjokktilstand etter kveldens angrep mot spillerbussen.

- Laget er i sjokk. Det blir ikke enkelt å få disse bildene ut av hodet, sier Watzke.

Tre eksplosjoner

Han legger til at trener Thomas Tuchel også er sjokkert; en av de tre eksplosjonene skjedde på hans side av bussen.

- Jeg håper at laget i morgen er i noenlunde konkurransedyktig form til å gå på banen. I en slik krisesituasjon står alle borussere sammen, sier Watzke ifølge Bild.

Det var like etter klokka 19 tre eksplosjoner rammet Dortmunds spillerbuss, på vei til stadion, Signal Iduna Park, for Champions League-kvartfinale mot Monaco. Flere ruter på bussen ble knust, og Marc Bertra (26) ble sendt til sykehus med lettere skader.

Angrepet virker målrettet. Sprengladningene var ifølge Bilds opplysninger plassert i en hekk i veikanten, ca. 10 km fra stadion. Stadion ble tømt for publikummere kort tid etter hendelsen.

Kampen er utsatt til i morgen.

Ukjente gjerningspersoner

Foreløpig vites det ikke hvem som står bak kveldens angrep. Politiet melder at alle tilgjengelige ressurser er satt inn i etterforskningen.

Tysk fotball er tidligere påvirket av terror. I fjor sommer ble en 24-årig syrisk flyktning pågrepet i delstaten Rheinland-Pfalz, mistenkt for å ha planlagt et angrep mot åpningen av Bundesliga 26. august.

17. november 2015 ble en privatlandskamp mellom Tyskland og Nederland i Hannover avlyst etter at sprengstoff ble funnet i en bil utenfor stadion. Fire dager tidligere ble landskampen mellom Tyskland og Frankrike på Stade de France i Paris avbrutt på grunn av terroraksjonene i byen, det antas at kampen var et mål for angriperne.