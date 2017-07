Dramatisk båtbrann i Vågsøy

(Dagbladet): Rundt klokka halv to fikk politiet i Sogn og Fjordane flere meldinger om en båtbrann utenfor Bryggja i Vågsøy kommune.

Kan ikke si noe om årsaken

Det var kun en mann ombord, og han har blitt flydd til sykehuset i Førde.

Ifølge politiet operasjonsleder Odd Arve Solvåg var det andre sjøfarende som tok mannen inn til land.

- Jeg kan ikke si noe om skadeomfanget, annet enn at han var bevisst da han ble fraktet til sykehus, sier Solvåg til Dagbladet.

Politiet kan heller ikke si noe om årsaken til brannen.

- Vi har en viss formening om hva som kan ha skjedd, men det kan jeg ikke si sikkert her og nå.

I ferd med å synke

Ifølge operasjonslederen skal brannen være slukket, og båten er i ferd med å synke.

Per Nore ble vitne til båtbrannen, og forteller at det både har vært redningsskøyte og brannvesen på stedet.

- Jeg var ute og fisket med familie og venner. Vi så røyk, og etterhvert flammer.

Han hastet tilbake til land for å hentet en onkel som er tidligere brannmann. Da var det allerede fem til ti båter rundt.

- Båten var fullt overtent. Det var ingen tegn til at det var noe liv rundt. Det ryktes at det var to båter i lag, sier Nore til Dagbladet.

Saken oppdateres.

Politiet ønsker å komme i kontakt med de som var på sjøen rundt båten som brant og fraktet vedkommende til land. De kan ta kontakt på 02800 — PolitietSognFjordane (@politietsognfj) July 25, 2017