Dramatiske nye bilder: Så nær det amerikanske flyet at den russiske piloten er synlig i cockpit

(Dagbladet): Et russisk jagerfly, av typen Su-27, kom mandag denne uka svært tett på et amerikansk rekognosseringsfly, RC-135, som fløy over Østersjøen.

Nå har det amerikanske militæret frigitt bilder av den dramatiske hendelsen hvor avstanden mellom det russiske og det amerikanske flyet er blitt vurdert til å være rundt fem fot, eller cirka halvannen meter, skriver CNN.

Ifølge talsmann for den amerikanske europakommandoen, kaptein Joseph Alonso, mener piloten i det amerikanske flyet at det russiske flyets handling var «utrygg», på grunn av «den høye farten og den dårlige kontrollen over flyet».

- Provoserte ikke

- Vi fløy i internasjonalt luftrom og gjorde ikke noe for å provosere fram denne oppførselen. En sånn utrygg handling har potensiale til å føre til alvorlige skader på alle involverte, sier talsperson for Pentagon, kaptein Jeff Davis.

Ifølge CNN har det vært mer enn 30 tilfeller av kontakt mellom russiske og amerikanske fly og skip i østersjøområdet siden begynnelsen av juni.



I de aller fleste tilfellene har dette foregått på en trygg og profesjonell måte, i kontrast til mandagens hendelse.

- Dette er unntaket, ikke normen, sier Davis som igjen understreker at det amerikanske flyet befant seg i internasjonalt luftrom og gjorde «ingenting for å provosere» russerne.

Uenige

Russerne har en helt annen versjon av hendelsen. De anklager den amerikanske piloten for å ha foretatt en «provoserende snumanøver mot Su-27».

- Den russiske piloten reagerte på manøveren og eskorterte det amerikanske rekognosseringsflyet til det endret retning bort fra den russiske grensa, heter det fra det russiske forsvarsdepartementet.

For bare ei drøy uke siden slapp det amerikanske forsvarsdepartementet et bilde av et russisk Su-27-fly som hadde «sneket seg med» på et bilde sammen med det amerikanske strategiske bombeflyet B-52H.

Hendelsen ble av begge parter bekskrevet i relativt udramatiske ordelag, selv om russerne ikke la skjul på sin skepsis til at at amerikanske fly deltok på en militærøvelse så tett opp til den russiske grensa.

- At NATO-styrkene samler seg så nær Russlands grense og gjennomfører en militærøvelse støttet av strategiske bombefly fra USA, som kan bære atomvåpen, hjelper neppe på å redusere spenningen i Europa, sa Mikhail Ulyanov, den administrative lederen for det russiske utenriksdepartementet.