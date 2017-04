Drapene som ryster Danmark: 38-åringen erkjente å ha drept hele familien. Gikk til angrep på person i retten

(Dagbladet): I går morges meldte dansk politi at de hadde funnet fire døde personer i en leilighet i bydelen Brønshøj i København.

De fire døde var en kvinne og hennes tre barn - ei jente på fire år, samt to gutter på henholdsvis 13 og 15 år.

Politiet pågrep barnas 38 år gamle far på åstedet. Han er nå varetektsfengslet på en lukket psykiatrisk avdeling, og siktet for drapene som ryster Danmark.

Dramatikk under fengslingsmøtet

Tirsdag kveld ble 38-åringen framstilt for varetektsfengsling i Fredriksberg. Det hele utviklet seg ifølge Ekstra Bladet i dramatisk retning etter at dommeren besluttet å lukke dørene for offentligheten.

Tilhørerne i det lille lokalet reiste seg for å gå ut, men en person ropte ut noe i affekt til den anholdte på et utenlandsk språk.

Avisa skriver ikke hva tilhøreren ropte, men 38-åringen reagerte med sinne. Han reiste seg fra sin plass midt i lokalet, vendte seg mot mannen og ropte tilbake, før han forsøkte å ta seg bort til ham.

Det endte med at to betjenter måtte gripe tak i 38-åringen og holde ham nede mens dommeren ba alle om å komme seg ut av rettslokalet.

Flere våpen

Før opptrinnet i retten, hadde den 38 år gamle mannen, via sin forsvarer, rukket å si seg skyldig i de bestialske drapene som skjedde rundt klokka halv åtte tirsdag morgen.

Ifølge siktelsen skal mannen ha brukt både pistol og kniv under udåden.

Mannens forsvarer, Asser Gregersen, sier til Ekstra Bladet at hans klient er veldig påvirket av situasjonen.

- Det er en familietragedie. Han er knust og i sjokk, sier han.

Gregersen forteller også at hans klient akter å forklare seg for politiet på et senere tidspunkt, men at han i går var for preget.

- Han har ikke villet svare på spørsmål i dag fordi han er i sjokk. Han føler ikke at han ville kunne svare godt nok.

Preget

Visepolitiinspektør og etterforskningsleder Ove B. Larsen kunne i går informere om at det var et fryktelig syn som møtte den første patruljen som rykket ut etter at det ble meldt om bråk i familiens hjem.

- Selv en rutinert politimann som meg ble påvirket av det jeg så der ute. Det gjelder nok spesielt de yngre politimennene. Heldigvis har vi et godt nettverk med både psykologibistand og konsultasjoner, sier han til BT.

Flere av naboene skal også ha fortalt om dramatiske scener utenfor boligen da medisinsk personale forsøkte å gjenopplive et av barna. Larsen kan bekrefte dette.

- Jeg kan bekrefte at det var både ambulansepersonale og leger på plass som gjorde at de kunne for å gjenopplive en av de sårede, sier han.