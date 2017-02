Drapet på Mia (21) havnet på Trumps terrorliste. Nå slår mora kraftig tilbake

(Dagbladet): Mandag sa USAs president Donald Trump at mediene med vilje underrapporterer og ignorerer terrorangrep gjennomført av radikale jihadister.

Trump og Det hvite hus kom etterpå med ei liste over angrep de mener er inspirert av Den islamske stat (IS) og de mener er blitt underrapportert.

Lista inneholder hele 78 angrep mellom september 2014 og desember 2016.

Ett av angrepene skjedde på et hostel i Queensland i Australia, da den 29 år gamle franskmannen Smail Ayad gikk til et knivangrep som varte i tre timer. Knivdesperadoen etterlot seg de britiske ofrene. Mia Ayliffe-Chung (21) og Thomas Jackson.

Ayad er siktet for drapet men er ennå ikke stilt for retten. Dagbladet omtalte drapet på den 21 år gamle backpackeren og at Jackson døde av skadene i etterkant etter å ha forsøkt å redde Ayliffe-Chung.

Knivdesperado

Etter drapet bekreftet australsk politi at mannen ropte «allahu akbar» under angrepet, men sa det ikke var noen indikasjoner på radikalisering eller at det var politiske motiver bak drapet. Mannen er også siktet for tolv tilfeller av overfall og vold mot dyr.

Det var lenge et spørsmål om hva som drev den siktede mannen til å holde hostellet beleiret i tre timer og drepe 21-åringen. Politiet etterforsket blant annet om motivet til 29-åringen kunne være forelskelse eller betatthet mot Ayliffe-Chung, som jobbet på en gård i Australia for å skaffe seg visum.

Allerede fem dager etter at datteren ble drept, gikk mora Rosie Ayliffe tøft ut mot de som spekulerte på datteras død.

- Mye tull er blitt sagt i mediene om den antatte morderen. TV-reparatøren jeg hadde på besøk i går sa: «Vi vet hva det dreide seg om. Det var islamistisk terror».

- Franskmannen som er pågrepet og siktet for drapet er ikke en muslimsk fundamentalist. Han har aldri satt sine føtter i en moské, skrev mora.

Raser mot Trump

Nå er mora igjen i ilden, etter at Trump-administrasjonen, ved pressetalsmann Sean Spicer, brukte drapet i lista over det de kaller underrapporterte terrorangrep.

I et åpent brev til president Trump, forteller mora Rosie Ayliffe hva hun mener om bruken.

- Min datters død skal ikke brukes for å utvide denne forferdelige forfølgelsen av uskyldige mennesker, skriver hun.

- Muligheten for at Mia og Toms død er forenlig med et islamistisk terrorangrep ble avvist i de tidlige fasene av etterforskningen gjennom internasjonalt samarbeid med politiet i Queensland og fransk antiterrorpoliti. Jeg har snakket med venner av Mia og andre backpackere som jobbet lange dager i åkrene med Ayad (den tiltalte drapsmannen, journ. anm.). Ingen av dem så ham noen gang legge ned et bønneteppe (...) skriver Ayliffe, som har skrevet reisebøker om Tyrkia og bodd og jobbet i muslimske land.

- En av grunnene til at jeg begynte å blogge for avisa The Independent var å avkrefte denne myten om en sammenheng mellom min datters død og islamistisk fundamentalisme. Enhver idiot kan rope «allahu akbar» mens de begår en forbrytelse, skriver hun i brevet til Trump.

- Å gjøre hele nasjoner og deres befolkning til kjeltringer basert på religion er en skremmende påminnelse om mørket som kan oppstå når vi tillater oss selv å bli ledet av ignorante mennesker inne i mørke og hat, skriver hun.

Fikk brev av politisjefen

Ayliffe sier hun fikk et brev av politisjef i Queensland, Ray Rohweder i etterkant av terrorlista fra Det hvite hus. Der skriver politisjefen at det ikke var noen koblinger til terror knyttet til drapet på dattera.

- Det er politiet som sier det ikke er et terrorangrep. Det er bra nok for meg og det bør være bra nok for Trump. Han prøver å rettferdiggjøre handlingene ved å ikke slippe muslimer inn i landet fra disse sju landene. Han prøver å finne eksempler på terror, og dette er ikke et, sier hun til The Guardian.

Også faren til drapsofferet Tom Jackson, Les Jackson, reagerer på bruken av drapet.

- Jeg er ganske sikker på at han og rådgiverne hans vet - eller i det minste enkelt kan verifisere - at Tom og Mia ikke døde som følge av et terrorangrep, men som følge av handlingene til et forstyrret individ. Det passer selvfølgelig ikke hans agenda, skriver Jackson på Facebook.

Paris- og Nice-terror

Mens knivdesperadoen i Australia ikke kan knyttes til terror, og ikke er blant dem som har fått mest oppmerksomhet her til lands, inneholder lista flere profilerte angrep.

Noen av angrepene kostet titalls liv og fikk massiv mediedekning i dage- og ukevis internasjonalt. Lista inneholder også angrep uten drepte, og drap som av offentlige myndigheter ikke er blitt knyttet til IS.

På lista finner vi også terrorangrepene i Paris i november 2015 med 130 drepte, angrepet mot homonattklubben Pulse i Orlando i juni 2015 med 49 drepte, lastebilangrepet i Nice på Frankrikes nasjonaldag med 84 drepte og angrepet på et julemarked i Berlin med tolv drepte.

Knivdrept

Trump sa mandag at mediene ignorerer terrorangrep utført av radikale jihadister:

- Dere har sett hva som hendte i Paris og Nice. Det skjer over hele Europa. Det har kommet til et punkt der det ikke lenger blir omtalt. Og i mange tilfeller ønsker ikke den svært, svært uærlige pressen å fortelle om det. De har sine grunner, og dere har skjønt det, sa Trump uten å utdype nærmere.

Deretter kom lista med angrep som Det hvite hus er utført eller inspirert av IS og som de mener ikke har fått tilstrekkelig medieoppmerksomhet.

I sin tordentale om pressens unnlatenhet gjorde Trump det klart at IS er en stor trussel mot USA.

- IS driver med folkemord, de begår grusomheter over hele verden. Radikale islamistiske terrorister er fast bestemt på å slå til mot vårt land.