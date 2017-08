Drapssiktet dansk oppfinner til pressen: - Jeg har virkelig noe jeg vil fortelle

(Dagbladet): - Jeg har virkelig noe jeg vil fortelle dere senere.

Det sa Peter Madsen, oppfinner av ubåten «Nautilus» som sank utenfor København klokka 11 i går, ifølge Expressen. Den svenske avisa skriver at uttalelsen var Madsens eneste kommentar til pressen lørdag.

I forbindelse med gårsdagens hendelse er Madsen siktet for drap på en 30 år gammel svensk kvinne.

- Peter Madsen er siktet for å ha drept kvinnen etter klokka 19.00 torsdag, på ukjent sted og med ukjent metode, sa anklager Louise Pedersen under dagens fengslingsmøte, ifølge Ekstra Bladet.

Var passasjer dagen før

Madsen nekter straffskyld i forbindelse med siktelsen.

Oppfinneren har tidligere forklart at han satte av kvinnen ved Refshaleøen klokka 22.30 i torsdag. Dette, ifølge Madsen, etter at kvinnen var passasjer i forbindelse med at hun lagde en reportasje.

Siden har ingen sett henne. Derfor jakter politiet på eventuelle vitner som har sett den antatt drepte kvinnen etter tidspunktet hun forsvant.

Ifølge Aftonbladet er redningsmannskaper i ferd med å løfte «Nautilus».



Ubåten befinner seg nå på rundt sju meters dyp, og dykkere har ikke lykkes å ta seg inn i den. Dermed har ikke politiet kunne slått fast om den svenske journalisten befinner seg i vraket.



Fremstilling i Ubådssag ca. kl. 1400 i Dommervagten. Bjærgning af Ubåd igangsættes kl. 1000. Ingen kommentarer før efter fremstillingen. — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 12, 2017

Gjennomgår overvåkningsbilder

Etterforskerne gjennomgår også bilder fra overvåkningskameraer på øya , ifølge Ekstra Bladet. Avisa skriver at Restaurant Halvandet ligger rett ved der den påståtte landgangen fant sted.

- Vi er så heldige at vi har opptak fra hele vår eiendom, og håper å kunne bidra til å oppklare dette mysteriet, sier Bo Petersen, innehaver av restauranten, til den danske avisa.

Han har vært i dialog med politiet, og ønsker ikke å kommentere opptakenes innhold.

- Det overlater jeg til politiet, sier Petersen, ifølge Ekstra Bladet.