Drapssiktet i Bergen begjærer seg løslatt

(Dagbladet): 48-åringen ble varetektsfengslet 19. juni, siktet for å ha drept sin 42 år gamle kone i deres felles hjem i bydelen Åsane i Bergen. Han har hele tida nektet straffskyld. Politiet har begjært ham varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Obduksjonsrapporten fra Gades institutt ved Universitetet i Bergen viser at dødsårsaken er uklar.

Kvinnen ble funnet død i ekteparets soverom 25. april i år. Ektemannen ble pågrepet 17. juni, nesten to måneder etter at kvinnen ble funnet død. Politiet mener at drapet skal ha vært planlagt.

Forsvarsadvokat Erik Johan Mjelde sier til Dagbladet at hans klient vil stille i fengslingsmøtet i dag.

- Han vil forklare seg og svare på alle de spørsmål retten vil stille. Vi mener det ikke finnes bevis i saken som underbygger politiets siktelse. Derfor vil han begjære seg løslatt, sier Mjelde.

Siktede skal ha samarbeidet med politiet under etterforskningen. Et mulig motiv for drap skal være at 48-åringen skal ha forsøkt å øke verdien av livsforsikringen til kona kort tid før hun døde.

Den avdøde kvinnen hadde jobbet i åtte år ved en arbeidsplass i Bergen. Hennes fagfelt var IT og programmering. Mannen og kvinnen har opprinnelse fra to forskjellige land. Ekteparets har en sønn sammen. Han var til stede i boligen da kvinnen ble funnet død.