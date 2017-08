Drapssiktet mann i 40-åra utlevert fra Bulgaria i forbindelse med Hellerud-drapet

(Dagbladet): 26. juni i år ble det kjent at to menn er pågrepet i utlandet, og siktet for drapet på en 54 år gammel mann av tyrkisk opprinnelse på Hellerud i Oslo 15. juni.

Onsdag ble en tyrkisk statsborger i 40-åra i går utlevert til Norge fra Bulgaria. Mannen er siktet for drapet, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.

Den siktede blir framstilt for varetektsfengsling klokka 13 i dag.

Tidligere i sommer ble en finsk mann i 50-åra pågrepet i Finland, siktet for drapet og raskt utlevert til Norge. 12. juli ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Mannen nektet straffskyld under fengslingsmøtet.

Den tyrkiske mannen, som onsdag ble utlevert til Norge, ble pågrepet i Bulgaria i samme sak i slutten av juni. Men det ble tidlig klart at utleveringsprosessen ville ta noe lenger tid.

De to kom ifølge politiet til Norge kort tid før drapet og forlot landet kort tid etterpå.

- Formålet med deres opphold i Norge er selvsagt viktig og blir et sentralt tema i de videre avhørene, sa politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til NTB i juli.

Dagbladet kommer tilbake med mer.