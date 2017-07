Drapssiktet mann og kvinne i Steinkjer er løslatt

Like etter klokka 05.00 fredag morgen fikk politiet melding fra ambulansen om at det var funnet en livløs person i en bolig i nærheten av Steinkjer sentrum. Da politiet kom, holdt ambulansepersonellet på med livreddende førstehjelp, men kvinnen i 50-årene ble erklært død på stedet.

Politiet pågrep og siktet en mann og en kvinne. Disse ble løslatt lørdag kveld.



- Det ble konkludert med at faren for bevisforspillelse ikke er til stede, og følgelig var det heller ikke grunnlag for å begjære de to varetektsfengslet. Siktelsen opprettholdes, og saken vil bli ytterligere etterforsket, opplyser politiet i en pressemelding.

De to som er siktet for uaktsomt drap, nekter begge straffskyld, opplyste forsvarerne deres fredag. De to siktede ble pågrepet på et annet sted enn i boligen der kvinnen ble funnet. Begge tilhører samme rusmiljø som den avdøde kvinnen. Boligen hvor kvinnen ble funnet død tidlig fredag morgen, ligger i utkanten av Steinkjer sentrum.

