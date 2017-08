Drapsulven som har herja på Østlandet er felt

(Dagbladet): Ulven som de siste ukene har drept og skadet flere hundre sauer på Østlandet, ble felt tidlig mandag ved Bergsund på Østre Toten.

- Jeg kan bekrefte at det er snakk om den ulven, sier rovviltkontakt i SNO Kjell Arvid Briskodden, som er på stedet, til Dagbladet.

Et nytt fellingsforsøk ble igangsatt søndag, etter at en rekke sauer ble funnet skadd og drept etter et nytt ulveangrep samme dag.

Videre nå blir det gjort undersøkelser og prøver av ulven. Briskodden tror at sauene i området nå skal være trygge.

«Mareritt»

Ulven har siden slutten av mai hatt tilhold i beiteområdene mellom Hurdal, Gran og Toten, ifølge Oppland Arbeiderblad.

I flere uker har sauenæringa i Hurdal, Gran og på Toten vært i en slags unntakstilstand etter en serie ulveangrep.

Etter dagens felling er det Oppland Arbeiderblad karakteriserer som et mareritt for sauebøndene i distriktet over.

Svensk ulv

Ulven ble felt av et jaktlag på rundt ti mann og ble observert da den jagde en saueflokk, ifølge NRK.

Den skal være svensk, skriver NRK.

Dagbladet kommer tilbake med mer.