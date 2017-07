NEW YORK (Dagbladet): «Devil´s Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of the Presidency», skrevet av den anerkjente journalisten i Bloomberg Businessweek, Joshua Green, kommer i salg i USA tirsdag.

I boka skriver han om hva som angivelig skjedde i kulissene da Donald Trump mot alles spådommer klarte å bli USAs president. Daily Mail har fått tilgang til et utdrag fra boka på forhånd.

Ifølge «Devil´s Bargain» sparket Trump valgkampsjefen sin fordi han følte at han ble behandlet som en baby. Han skal også ha sparket Christie fordi han har fobi mot bakterier, og ble helt satt ut da Christie ba ham snakke med president Barack Obama på Christies mobiltelefon.

- Er jeg som en baby?

Blant annet hevder forfatteren at det var en artikkel i New York Times, som førte til at den daværende valgkampsjefen, Paul Manafort, fikk sparken. I artikkelen fra 13. august i fjor står det at Trumps støttespillere går på TV for å få gitt beskjeder til sjefen fordi de synes det er mer effektivt enn å kommunisere med ham ansikt til ansikt.

Dagen etter krevde Rebekah Mercer, som støttet Trump med millioner av dollar i valgkampen, at Trump holdt et møte i golfklubben sin i New Jersey. Til stede var Manafort, New Jersey-guvernør og ivrig støttespiller, Chris Christie, den tidligere New York-borgermesteren og støttespilleren Rudy Giuliani, den daværende sjefen for Fox News, Roger Ailes og Manaforts nestkommanderende Rick Gates.

Da alle hadde samlet seg, skal Trump ha ropt til Manafort:

- Hvordan kan alle tillate en artikkel hvor det står at valgkampen din er «fucked up»? Tror du at du må gå på TV for å snakke til meg? Du behandler meg som en baby! skrek Trump, ifølge Greens skildring av møtet, før han fortsatte:

- Er jeg som en baby for deg? Jeg bare sitter der som en liten baby og ser på TV, og du snakker til meg? Er jeg en jævla baby, Paul?

Dagen etter skrev New York Times en annen artikkel hvor avisa avslørte at Manafort hadde mottatt millioner av dollar fra Ukrainas pro-Russland-parti. 19. august sa Manafort opp jobben for Trump. I stedet kom Kellyanne Conway og Steve Bannon inn.

Bakterie-fobi

Boka beskriver også hvordan Chris Christie, som hadde vært Trumps lojale støttespiller og siden ble sjef for arbeidet med å få på plass en Trump-administrasjon etter valget, ble skjøvet ut i kulden.

Christie valgte nemlig å organisere det slik at president Barack Obama ringte til hans personlige mobiltelefon på valgnatta når han skulle gratulere Trump med valgseieren.

- Hei Chris, du kan mitt jævla telefonnummer. Bare gi det til presidenten. Jeg vil ikke ha din jævla telefon, skal Trump ha sagt til Christie, ifølge «Devil´s Bargain».

Boka hevder det var Trumps store frykt for bakterier, som gjorde ham uvel ved tanken på å holde Christies telefon nærme ansiktet. Hendelsen blir beskrevet som en kritisk feil fra Christies side, ifølge Daily Beast.

- Beskrivelsen i boka er fullstendig fiksjon. Guvernør Christie snakket aldri med president Obama på valgnatta. Han gjorde heller ingen avtaler om å få en telefon fra Det hvite hus til sin mobiltelefon for den nyvalgte presidenten. Forfatteren burde skamme seg for kalle denne skildringen sann. Den er fiksjon, skriver Christies talsmann, Brian Murray, til Daily Beast.

- Mesterhjernen

En stor del av boka handler om Steve Bannon, som ble en del Trumps valgkamp i august 2016. Han er nå sjefstrateg i Det hvite hus, og Green mener Trump neppe ville blitt president uten ham.

Bannon, med bånd til den høyreekstreme alternativhøyre-bevegelsen og som tidligere sjef for det ytterliggående høyrenettstedet Breitbart, er en svært omstridt skikkelse. Ifølge «Devil´s Bargain» fant de to sammen blant annet fordi Bannon og alternativhøyre i årevis hadde kjempet for å rive ned Demokratenes kandidat, Hillary Clinton.

- Her er en fyr som er veldig smart, som har suksess på alle mulige områder, men som kommer fra en arbeiderklassefamilie og har en tradisjonell katolsk bakgrunn. Han kom seg inn på Harvard Business School og overlevde både i Goldman Sachs og Hollywood. Jeg tror det ga ham en forbindelse til Trump, som så ham som en dealmaker, som en som var komfortabel med moguler, som hadde ideer Trump intuitivt forsto at kunne hjelpe Trump, sier Green til CBS News.

Imidlertid skal Trump og Bannon ha havnet på kant da Bannon selv ble svært profilert.

«Den store manipulatoren», sto det da ansiktet til Bannon prydet forsiden av Time 13. februar.

Det fikk Trump til å jekke Bannon kraftig ned, men nå skal han være inne i varmen igjen, ifølge Green.

- Bannon var mesterhjernen i en gruppe av politiske organisasjoner finansiert av milliardærer på ytterste høyre som hadde et mål om å rive ned Hillary Clinton. Mplet var ikke å gjøre det for Trump. Dette var lenge før Trump var en kandidat, mens Clinton lå an til å bli Demokratenes kandidat. Trump endte opp med å bli den som kunne nyte godt av Bannons innsats, sier Green til TV-kanalen.