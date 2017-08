Du kan fremdeles tjene penger på å være frimerkesamler

(Finansavisen): For de fleste er frimerkesamling en interessant hobby. De små kunstverkene kan imidlertid også være gode investeringsobjekter.

Bra avkastning

I mandagens utgave av Finansavisen kan vi lese at forhandleren Stanley Gibbons’ indeks for verdien av Storbritannias 30 mest verdifulle frimerker har steget med 388 prosent siden 1995, tilsvarende 6,3 prosent årlig. Avkastningen har følgelig vært høyere enn for både britiske boliger, gull og børsindeksen FTSE 100.

I tillegg har utviklingen vært langt mer stabil. For eksempel økte verdien av de sjeldne papirlappene med 8,5 prosent i kriseårene 2008–2010, skriver Finansavisen. En bredere indeks for 250 britiske frimerker klatret med hele 17,7 prosent i den samme perioden, ifølge Stanley Gibbons.

- I de seneste årene har prisene vært jevnt litt stigende for sjeldne objekter av høy kvalitet. Prisnivået kan variere i forhold til mengden av objekter av samme slag som er ute i markedet samtidig, opplyser Stein Kristiansen, som eier og leder en frimerkeforretning i Oslo.

Kvalitet fremfor kvantitet

Kristiansen anbefaler dem som ønsker å bygge en frimerkesamling først å sette seg grundig inn i temaet. Han råder også Finansavisen lesere å konsentrere seg om kvalitet fremfor kvantitet.

- De eldste og peneste frimerkene har alltid størst verdi, og det samme gjelder feiltrykk og frimerker på brev, sier den Oslo-baserte samleren Hai Lee Yang til Finansavisen.

Dyre frimerker

I Finansavisens oversikt over verdens mest verdifulle frimerker er det Treskillings banco (gul) fra Sverige som troner øverst på listen med en pris på utrolige 18,3 millioner kroner. På 2. plass finner vi Baden 9 Kreutzer (med feil) fra Tyskland til 11,1 millioner kroner etterfulgt av 1 Cent (svart på fiolett) fra Britisk Guiana og Benjamin Franklin fra USA som begge prises til 7,4 millioner kroner.

Andre økonominyheter:

Det blir en flom av boliger som skal selges de neste ukene

Nye tall: Boligprisene fortsetter å falle